Kerala Plus One Trial Allotment 2021 devrait sortir aujourd’hui: voici comment vérifier

Il est conseillé aux candidats inscrits aux admissions Kerala Plus One 2021 de visiter les sites Web officiels des départements de l’éducation pour obtenir de meilleures informations à ce sujet. (Image représentative)

Dernière mise à jour du Kerala Plus One Trial Allotissement 2021 : L’allotissement d’essai Kerala Plus One 2021 pourrait être publié le lundi 13 septembre 2021. S’il était publié, l’allotissement d’essai Kerala Plus One 2021 serait accessible sur les sites Web officiels – admission.dge.kerala.gov.in ou hscap.kerala.gov .dans. Les dernières mises à jour de la Direction de l’enseignement général ou DGE ont retenu la date de publication de la première liste d’attribution Kerala Plus One au 22 septembre de cette année. Il est conseillé aux candidats inscrits aux admissions Kerala Plus One 2021 de visiter les sites Web officiels des départements de l’éducation pour obtenir de meilleures informations à ce sujet.

Le processus d’admission Kerala Plus One 2021 devait se dérouler en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, et la dernière date pour s’inscrire au processus d’admission était le 3 septembre 2021.

Kerala Plus One Trial Allotment 2021: Voici comment vérifier

Les étapes suivantes devront être suivies par les candidats pour vérifier et télécharger l’allocation d’essai Kerala Plus One 2021.

Les candidats doivent d’abord visiter le site Web officiel d’admission au secondaire supérieur du Kerala – hscap.kerala.gov.in, où ils doivent cliquer sur « Connexion du candidat ». Ici, ils devraient saisir leurs identifiants de connexion, après quoi le résultat de l’allocation d’essai Kerala Plus One serait affiché à l’écran. Il est conseillé aux candidats de télécharger ce résultat et d’en faire une copie imprimée afin de l’avoir pour toute utilisation future.

S’il y a une erreur dans le formulaire qui doit être corrigée, les candidats devront en informer les autorités au plus tôt. La fenêtre d’essai est ouverte jusqu’au 16 septembre et, par conséquent, il est conseillé aux candidats d’effectuer les corrections immédiatement selon la date limite.

Selon le calendrier d’admission publié pour l’admission au Kerala en classe 11 par le département, l’attribution principale pour le Kerala Plus One se ferait jusqu’au 18 octobre. De plus, les candidats auraient le temps jusqu’au 25 novembre de cette année pour retirer leurs admissions.

