Kerala Rain DERNIER : IMD émet une « alerte rouge » dans cinq districts ; 10 disparus à Kottayam, assistance de l’IAF recherchée — 10 points

Plusieurs régions du sud et du centre du Kerala ont été submergées par de fortes pluies qui ont frappé l’État. Alors que des images de rivières en crue au milieu de la pluie torrentielle frappaient les réseaux sociaux, le département météorologique indien a émis une «alerte rouge» et mis en garde contre des précipitations extrêmement abondantes dans cinq districts.

IMD émet une « alerte rouge » pour le Kerala

Le service météorologique indien a émis une «alerte rouge» pour les districts de Kottayam, Pathanamthitta, Idukki, Ernakulam et Thrissur. Une «alerte orange» a été émise pour les précipitations très abondantes dans les districts de Palakkad, Kollam, Thiruvananthapuram, Malappuram, Kozhikode, Alappuzha et Wayanad.

L’IMD a déclaré dans son dernier communiqué que l’État était susceptible de recevoir des précipitations isolées de fortes à très fortes avec des épisodes isolés de pluies extrêmement fortes jusqu’à dimanche matin sous l’influence d’une zone de basse pression sur le sud-est de la mer d’Arabie au large de la côte du Kerala. . Le météorologue a également prédit de fortes précipitations isolées lundi, mais une réduction des précipitations à partir de mardi matin.

Appel CM Kerala

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a appelé à une vigilance supplémentaire au cours des prochaines 24 heures. Dans un article publié sur sa page Facebook officielle, le membre du Politburo du CPI (M) a déclaré que les pluies avaient déjà frappé les districts du sud et du centre de l’État. Il a averti que les précipitations s’intensifieraient dans les districts du nord d’ici la soirée, selon les prévisions de l’IMD.

Rivières en crue

Le niveau d’eau de plusieurs rivières devrait augmenter et l’État devrait probablement ouvrir les vannes de certains barrages, a déclaré Vijayan. Il a ajouté que les résidents vivant dans les bassins versants des rivières devraient être prêts à suivre les instructions.

Le gouvernement a levé quatre volets du barrage de Neyyar qui seront surélevés de 240 cm au milieu de la montée des eaux. Les autorités de l’État ont déclaré que les volets du barrage d’Aruvikkara seraient portés à 350 cm.

Le niveau d’eau des rivières, dont la Manimala et la Meenachal, augmente régulièrement.

Évasion miraculeuse

Deux enfants se sont échappés avec des blessures mineures après qu’un mur de leur maison s’est effondré suite aux pluies incessantes de vendredi à Chempakamangalam. Le mur s’est effondré sur le lit des enfants lorsqu’ils dormaient, selon des sources familiales.

Images horribles

Un clip viral sur les réseaux sociaux montrait un bus coincé dans une rue gorgée d’eau alors que les passagers se débattaient à l’intérieur pour sortir – devenant l’une des images les plus marquantes de l’horreur de la pluie.

Un autre clip montre quelques hommes essayant de sortir un véhicule en utilisant uniquement une corde au milieu de l’averse.

Lieux touristiques interdits

Le collecteur de Thiruvananthapuram, Navjot Khosa, a exhorté les gens à éviter les sites touristiques ou à s’approcher des rivières et des plans d’eau.

Plusieurs districts, dont Kottayam et Kollam, ont signalé des dommages aux routes. À Kuttanad, le « bol de riz » de l’État s’étendant sur les districts de Kottayam et d’Alappuzha, un engorgement important a rendu la vie misérable.

Assistance IAF recherchée

Le gouvernement du Kerala a demandé l’aide de l’Indian Air Force pour mener des opérations de sauvetage à la suite de glissements de terrain. Selon le bureau du ministre en chef, l’aide de l’IAF a été sollicitée pour mener une opération de sauvetage à Koottikal dans le district de Kottayam après que des glissements de terrain ont isolé quelques familles.

Dix disparus à Kottayam

Le ministre de la Coopération et de l’Enregistrement, VN Vasavan, a informé la PTI que 10 personnes étaient portées disparues après que les fortes pluies ont emporté trois maisons à Kottayam.

Pathanamthitta et Kottayam sont les quartiers les plus touchés par les pluies torrentielles.

La gestion des catastrophes

L’administration Thrissur a exhorté les personnes vivant dans les zones basses et sujettes aux catastrophes du district et sur les berges des rivières à déménager vers les hauteurs.

L’administration de l’État a également interdit aux bateaux de pêche de s’aventurer dans la mer.

Le ministre du Revenu K. Rajan a organisé une réunion en ligne des collecteurs de district et a fait le point sur les dégâts.

La ministre de la Santé, Veena George, a également convoqué une réunion en ligne des députés au collecteur Pathanamthitta. Pathanamthitta a été témoin de graves destructions lors des inondations de 2018.

Situation Covid-19

Le Kerala est toujours au milieu d’une vague de Covid-19 et les fortes pluies pourraient rendre difficile pour le personnel de santé d’atteindre les patients.

