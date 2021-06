Kerala: Ruckus sur une fuite de bande suggérant un accord en espèces secret entre le BJP et son allié JRS avant les sondages

Le bureau de K Surendran devrait publier une déclaration aujourd’hui en lien avec les allégations.

Après avoir concédé son seul siège au Kerala au gouvernement du Front de gauche au pouvoir, le parti Bharatiya Janata est au centre d’une tempête au sujet d’un prétendu accord en espèces avec l’un de ses alliés. Un chef d’alliance a affirmé que le chef de son parti, un visage tribal important, avait demandé au BJP 10 crore de roupies pour revenir au bercail. Le trésorier de Janathipathya Rashtriya Sabha (JRS), Praseetha Azhikode, a affirmé que le chef du parti CK Janu s’était contenté de Rs 10 lakh du président de l’État du BJP, K Surendran, juste avant les élections à l’Assemblée du Kerala.

Praseetha, membre de Rebel JR, a également publié un audio d’une prétendue conversation entre Janu et Surendran. “… qu’elle vienne le 6 mars… je vais le remettre personnellement, vous venez aussi… ce trafic d’argent… pendant les élections, il n’est pas possible de le porter d’ici à là”, peut-on entendre une voix dans le clip en disant. Praseetha prétend que la voix entendue sur la bande est celle de Surendran.

Praseetha a également osé Janu faire face à une enquête sur l’affaire. Elle a affirmé que Surendran voulait que Janu revienne dans la NDA. Janu, en retour, a demandé 10 crores de roupies, un poste avec rang dans le cabinet du gouvernement central et un siège pour participer aux élections. Elle a affirmé que Janu avait fait les demandes en sa présence.

Le chef du JRS, Janu, a cependant nié ces allégations. Elle a également menacé de poursuites judiciaires contre Praseetha. Alors que l’accord devait avoir lieu le 6 mars, Janu avait annoncé son retour à la NDA le 7 mars. Le Kerala s’est rendu aux urnes le 6 avril.

Janu a déclaré qu’elle avait des liens plus étroits avec les dirigeants du BJP que Praseetha. « Pourquoi devrais-je demander l’aide d’une tierce personne ? Je ne sais pas si elle avait empoché de l’argent pour moi. Une sonde le révélera », a-t-elle déclaré.

CK Janu avait lancé le JRS en 2016 et s’était présenté aux élections de l’Assemblée en tant qu’allié de la NDA. Cependant, elle a quitté l’alliance en 2018. Selon des informations, elle aurait voulu rejoindre le Front de gauche mais cela ne s’est pas produit.

L’allégation est survenue à un moment où plusieurs chefs de parti de l’État sont interrogés par la police du Kerala dans le cadre du vol d’une valeur de Rs 3,5 crore à Thrissur. La police du Kerala examine également l’angle du « fonds électoral non comptabilisé ».

