Kerala Tourism vise à rebondir avec l’aide de Taïwan

Le tourisme, une grande source de revenus pour le Kerala, a subi des dommages importants au cours des trois dernières années. (Kerala Tourisme)

Une délégation taïwanaise, qui s’est récemment rendue au Kerala et a rencontré le ministre du Tourisme PA Mohammed Rias, a exprimé le désir de travailler avec le secteur du tourisme de l’État, a rapporté Asian News International.

Les membres de la délégation ont discuté avec Rias Tourism à Taïwan et au Kerala et ont exprimé leur intérêt à travailler ensemble. Rias a également expliqué aux délégués les différents projets – tourisme nautique, tourisme en hélicoptère et tourisme hydel – entrepris pour développer le tourisme dans l’État. Ils ont également discuté des investissements étrangers dans le développement du tourisme au Kerala, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Les délégués taïwanais ont passé deux jours dans l’État, au cours desquels ils ont visité le « Lokame Tharavad », une exposition menée dans le cadre de la Biennale de Kochi, à Kumarakom.

Le tourisme, une grande source de revenus pour le Kerala, a subi des dommages importants au cours des trois dernières années. Les inondations pendant deux années consécutives ont affecté la fréquentation touristique dans l’État avant que l’épidémie de Covid-19 n’apparaisse comme un coup dur. Le gouvernement de l’État a depuis pris plusieurs mesures pour relancer le secteur et ramener les touristes malgré le signalement constant d’un nombre élevé de cas de Covid-19.

Le mois dernier, l’État a mis en place des bio-bulles dans des destinations touristiques populaires pour assurer la sécurité des vacanciers visitant le Kerala. Dans le cadre de la biobulle, le gouvernement de l’État s’attend à ce que toutes les parties prenantes, y compris les chauffeurs de taxi et les prestataires de services, soient vaccinées, au moins avec une dose.

Il a également lancé une application mobile pour assurer un voyage en douceur pour les touristes au Kerala. Kerala Tourism a déclaré que l’application aiderait les touristes à découvrir de nouvelles attractions et à enregistrer leur expérience de voyage.

Le terminal de croisière nouvellement construit à Kochi est également devenu opérationnel, recevant le premier lot de touristes la semaine dernière lorsqu’un paquebot de croisière de luxe est arrivé au port de Mumbai, marquant le début du processus de relance post-pandémique de Kerala Tourism. Il a également annoncé une politique complète sur le tourisme des caravanes qui promet une expérience de voyage sûre et personnalisée aux visiteurs de l’État.

