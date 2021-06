Kerber, Krejcikova et Gauff font le tour à Wimbledon

in

29/06/2021 à 21:14 CEST

L’Allemand Angélique Kerber, vainqueur du titre en 2018, Barbora Krejcikova, vainqueur à Roland Garros, et Cori Gauff, sensation à Wimbledon en 2019, s’est qualifié pour le deuxième tour.

Kerber a battu Nina Stojanovic, 6-4, 6-3, tandis que Krejcikova, qui a fait ses débuts en tant que vainqueur du Grand Chelem après le titre à Paris, n’a eu aucun problème à battre Clara Tauson, 6-3, 6-2.

Par ailleurs, Gauff, huitième de finaliste ici il y a deux ans, issu de la phase précédente, a fait tomber Francesca Jones, l’une des invitées invitées par l’organisation, 7-5 et 6-4.

Kerber affrontera le vainqueur du duel entre l’Espagnole Sara Sorribes et la Croate Ana Konjuh en deuxième, Krejcikova, l’Allemande Andrea Petkovic, et Gauff le vainqueur du match entre la Russe Elena Vesnina et l’Italienne Martina Trevisan.