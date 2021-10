Keri Russell et Jesse Plemons dans le film du réalisateur Scott Cooper – Report Door

Jouez avec des personnages imposants dans la tradition mythique des anciennes tribus amérindiennes à vos risques et périls – cela semblerait être le message d’Antlers, une sortie d’horreur élégante qui est perspicace et particulièrement attentive aux réalités sans issue d’un pays autrefois prospère Ville minière de l’Oregon.

Searchlight claironnera sans aucun doute l’implication du producteur exécutif Guillermo del Toro autant que possible – et son influence est palpable – mais l’ambiance qui prévaut dans le dernier film du réalisateur Scott Cooper est sombre dans la mesure où elle reflète la triste situation de la classe ouvrière dans endroits où le temps est passé. Le film était l’attraction de clôture du Beyond Fest de la Cinémathèque américaine à Los Angeles.

Cooper a examiné les malheurs d’une ville industrielle autrefois florissante à Out of the Furnace, en 2013, et l’ambiance ici est également celle d’une communauté laissée de côté sans espoir. Il ne se passe rien dans cette ancienne ville minière, et le mieux que l’on puisse faire est de faire du surplace et, franchement, de chercher une issue.

Julia Meadows (Keri Russell), une enseignante de collège (et alcoolique en voie de guérison) qui a un enfant à problèmes sur les mains du nom de Lucas (Jeremy T. Thomas – aucun rapport avec le grand producteur britannique !). Solitaire confiné, Lucas évoque dans ses devoirs des images très troublantes qui suggèrent une grande détresse, ceci à un moment où le frère chef de la police de Julia, Paul (Jesse Plemons) est déconcerté par l’accumulation de corps démembrés dans une forêt voisine.

Un aspect frappant de la façon dont la table est dressée ici est que les figures d’autorité coutumières – le meilleur flic et l’enseignant – sont dépeintes comme dépourvues de ressources au point d’être impuissantes à faire face aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Julia porte son insécurité comme un pull qu’elle ne peut jamais enlever, tandis que Paul, l’homme apparemment chargé de maintenir l’ordre et de poursuivre les malversations en ville, admet être complètement désemparé. Non pas que l’homme doive automatiquement posséder une solution à un problème criminel véritablement embarrassant, mais il n’inspire pas une goutte de confiance qu’il serait à la hauteur d’un véritable défi. En tant que protagonistes principaux de l’histoire, ils forment un duo assez mal équipé.

Ce qui n’est pas une bonne nouvelle, car des trucs assez lourds sont sur le point de tomber. De son air hésitant et inquiet, Julia avance un peu avec Lucas, et le film prend le temps et l’attention pour lui permettre de se rapprocher un peu plus de ce gamin abîmé. Sur la base de ses travaux antérieurs, les véritables intérêts et talents de Cooper sembleraient résider davantage dans le domaine du travail des personnages et de l’exploration d’un territoire dramatique réel plutôt que dans la résurrection colorée d’hypothétiques esprits maléfiques.

Mais c’est pour cela que le parrain Del Toro est là, et sa main est de plus en plus ressentie à mesure que l’ancienne légende locale de « Wendigo » passe au premier plan.

La trame de fond ici implique des esprits maléfiques et la transformation des personnes qui les possèdent en créatures mangeuses d’humains à tête d’élan. Il existe une certaine tension entre la représentation réaliste d’une véritable souffrance humaine dans l’ici et maintenant et l’aspect horreur-fantastique représenté par les êtres mythiques. Les intérêts et les talents de Cooper reposent clairement sur le premier et représentent la partie la plus forte et la plus engageante du film, mais Del Toro a incontestablement marqué ce dernier de manière significative dans la dernière ligne droite d’une manière qui ravira les fans de genre.

Mais même s’il s’agit nominalement d’un élément de genre, le film s’inscrit le plus fortement dans la transmission des membres dépossédés et mis à l’écart de la société comme étant virtuellement incapables de faire face à leurs problèmes, à la fois matériels et psychologiques. Lorsque deux des aspects les plus importants d’une société – l’éducation et la sécurité physique – sont essentiellement absents de la vie des citoyens, qu’est-ce que vous avez ? Pas grand-chose, et c’est la partie la plus effrayante de Antlers.