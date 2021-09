Kering Group devient complètement sans fourrure alors que YSL et Brioni abandonnent la fourrure

« Passer entièrement sans fourrure est la bonne chose à faire. » : a déclaré François-Henri Pinault. // Yves Saint Laurent et Brioni abandonnent la fourrure, ce qui signifie que Kering Group est désormais entièrement sans fourrure // L’annonce intervient à un moment où la majorité des marques de mode et des détaillants se sont éloignés de la fourrure

Kering Group, société de mode de luxe basée à Paris et société mère de certains des plus grands détaillants de mode, a annoncé aujourd’hui qu’elle allait totalement sans fourrure.

Kering Group est la société mère de détaillants tels que Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta et Brioni.

Yves Saint Laurent et Brioni ont été les dernières marques de Kering à utiliser de la fourrure tandis que la Humane Society International et la Humane Society of the United States ont travaillé avec Gucci pour annoncer sa politique sans fourrure en 2017.

Ils ont ensuite été rejoints par Bottega Veneta en 2018, et plus tôt cette année, Alexander McQueen et Balenciaga ont pris la décision de laisser tomber la fourrure.

Lors de cette annonce, le président-directeur général de Kering, François-Henri Pinault a déclaré : « Se passer entièrement de fourrure est la bonne chose à faire. Nous le faisons par conviction, par souci d’éthique et de modernité.

La présidente de Humane Society International, Kitty Block, a déclaré : « L’avenir est clairement sans fourrure et maintenant l’un des plus grands conglomérats de mode de luxe au monde est d’accord. Alors que les marchés du monde entier ferment leurs portes aux produits en fourrure et optent plutôt pour des produits innovants et sans cruauté, il est tout à fait logique qu’une maison de couture puissante comme Kering prenne cette décision éthique.

« Nous ne pourrions être plus fiers de notre relation de longue date avec Kering et ses marques et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec elles pour ouvrir la voie à un monde de la mode plus convivial. »

L’annonce intervient à un moment où la majorité des marques de mode et des détaillants se sont éloignés de la fourrure et ont plutôt opté pour des alternatives sans cruauté et meilleures pour les animaux et la planète.

Rien que cette année, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Mytheresa, Canada Goose, Valentino, Oscar de la Renta, Tory Burch, Holt Renfrew, Mackage, Moose Knuckles, Alexander McQueen et Balenciaga ont annoncé des politiques sans fourrure.

