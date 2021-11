Kering nomme iProspect partenaire média mondial

L’annonce intervient après un examen de l’agence de quatre mois

Kering a nommé iProspect, une société dentsu, comme partenaire média mondial pour toutes ses marques. Dans le cadre de son mandat, iProspect gérera l’ensemble de la planification et de l’achat média de bout en bout, intégrés à travers la marque et la performance, et opérera en tant que partenaire média sur les 42 marchés où Kering est présent dans les médias.

« Le renforcement de notre solide partenariat avec Kering est une victoire incroyable pour iProspect, qui propulse notre relation existante sur la scène mondiale. En tant qu’agence de bout en bout, avec toute la gamme des médias de marque et de performance, notre équipe passionnée est impatiente de travailler avec l’une des marques de luxe les plus innovantes, numériques et axées sur les données au monde », Amanda Morrissey, global a déclaré le président de la marque iProspect.

L’annonce intervient après un examen de quatre mois de l’agence basé sur des principes d’innovation et un processus accéléré, a déclaré iProspect dans un communiqué. Kering recherchait de l’agilité et de l’agilité chez son agence partenaire, a-t-il ajouté. Après la victoire, iProspect prendra ses fonctions au premier trimestre 2022.

Kering a apprécié la vision et les capacités stratégiques numériques et axées sur les données de l’équipe iProspect, sa volonté d’innovation et de créativité, ainsi que son état d’esprit agile constant. Le groupe est impatient de travailler avec iProspect au sein du réseau dentsu entièrement intégré en tant que partenaire unique, permettant la combinaison d’une vision globale et d’une forte expertise locale, ajoute le communiqué.

En mars, dentsu a relancé iProspect en tant qu’agence multimédia de bout en bout, la première au numérique, dans le but d’offrir une construction de marque axée sur la performance à l’échelle mondiale. « Cette victoire s’appuie sur une année au cours de laquelle dentsu a relancé iProspect en tant que nouvelle agence média mondiale de bout en bout axée sur l’avenir », a déclaré iProspect.

Lire aussi : Pawan Kumar Patodia et Vineet Bhandari acquièrent la propriété des Kolkata Thunderbolts

Lire aussi : Viacom18 lance une campagne multiplateforme pour promouvoir la Ligue T10 d’Abu Dhabi

Lire aussi : Tread.fit devient Cultbike.fit

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.