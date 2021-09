Kerkhove et Jorovic sont éliminés en 30e de finale de l’US Open

09/03/2021

Le à 02:00 CEST

Le joueur tchèque Kveta Peschke, numéro 48 de la WTA et joueuse de tennis australienne Ellen Perez, le numéro 46 de la WTA a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de l’US Open en une heure et deux minutes par 6-2 et 6-2 aux hollandais Lesley Kerkhove, numéro 92 de la WTA et en Serbie Ivana Jorovic. Avec ce résultat, les joueurs obtiennent la place pour les seizièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, ont eu une efficacité de 59% au premier service, ont commis une double faute et ont réussi à gagner 65% de leurs points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service une fois, a eu un premier service de 53%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 43% des points de service.

Peschke et Perez se retrouveront en huitièmes de finale avec les Belges Alison van uytvanck et Greetje Minnen.

Dans le tournoi New York (US Open) 64 couples y participent. De même, il se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur.