Kerman Lejarraga aspire au championnat d’Europe des super-welters contre Charrat

Nouveau grand objectif en vue pour Kerman Lejarraga. Ce matin le Comité de Boxe Professionnelle Espagnole (CBPE) informé que le prochain engagement de la Cantabrie Sergio Garcia, qui combattra aux Etats-Unis contre Sébastien Fundora, l’amène à quitter le titre européen des super-welters, ce qui lui a ouvert les portes “Le revolver de Morga”, dont MD soulignait déjà en mars que son équipe travaillait pour que cette opportunité se présente à lui.

Ainsi, l’homme de Bilbao a été nommé candidat officiel et devra se mesurer aux Français Dylan charrat, actuel champion de l’Union européenne des super-welters, titre qu’il a remporté en juillet 2019 après avoir battu son compatriote Howard Cospolite. Le combat sera mis aux enchères et il aura lieu le 9 juin. Le combat devra se jouer cet été et à partir de Bilbao On s’attend à ce que l’amélioration de la pandémie permette de revoir un événement de ceux qui font le temps et dans lequel Kerman Lejarraga pourra être sacré champion continental dans un deuxième poids.

“Je suis très excité, car je peux entrer dans l’histoire en étant champion d’Europe à deux pesos”

Pour ce faire, la première chose que tentera l’équipe de Kerman est de trouver un accord avec l’équipe du champion de France et, dans le cas où un accord n’est pas trouvé, elle ira aux enchères, mais l’objectif clair de MGZ Boxe c’est que le combat se joue à Bilbao.

Dès que la nouvelle a été connue, Kerman a déclaré à MD qu’il était “très excité, je peux entrer dans l’histoire en étant champion d’Europe à deux pesos”.

Pour ce faire, vous devrez vaincre un rival coriace. Dylan charrat (20, 6KOs/0/1), natif de Cannes (France) et âgé de 27 ans, soit deux de moins que Kerman, n’a plus combattu depuis le 28 décembre 2019, date à laquelle il s’était imposé à Marseille à Dimitry Mikhaylenko.

Au lieu de cela, ‘Revolver’ (32, 25 KO / 2, 2 KO / 0) a joué son dernier combat le 23 avril à Barcelone contre Jez forgeron, qu’il a surpassé dans le Palau d’Esports de la Vall d’Hébron dans Barcelone, scène dans laquelle il a fait ses débuts en balayant le 30 novembre 2019. Depuis, il a déjà disputé cinq combats à ce nouveau poids et le sixième aura l’occasion d’ajouter une nouvelle ceinture à sa taille, le troisième après les deux qu’il a au poids welter.

