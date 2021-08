Kerman Lejarraga cherchera son premier poids super welter européen à Barcelone

in

Sur la même scène où Kerman Lejarraga a commencé à écrire son histoire dans les super-welters un lointain déjà le 30 novembre 2019 contre le Brésilien Anderson Clayton, les Le « revolver » de Morga Il cherchera sa ceinture de première division le 11 septembre, après l’avoir laissée vacante Sergio Garcia. Encore une fois, le promoteur Matchroom se rend à Barcelone et à nouveau à Palau Olímpic de la Vall d’Hébron, où il a encore une fois fait une soirée de boxe intéressante, avec deux titres européens en jeu et d’autres combats huppés.

Les titres continentaux seront joués par Kerman Lejarraga (32-2, 25 KO) et Dylan charrat (20-0-1, 6 KO) et pour Murcie Marie Romero (6-2, 1 KO) et les Britanniques Amy Timlin (4-0-1, 0 KOs), sur la première défense de Mary de la ceinture des super poids coq.

KERMAN ET SON COACH À VIE SE SÉPARENT

Ce sera la première soirée où Kerman Lejarraga n’aura pas dans son coin celui qui a été son entraîneur toute sa vie, Txutxi del Valle, qui a jugé opportun que le moment soit venu de prendre des chemins différents. S’adressant à MD Txutxi, il l’a expliqué en ces termes : « C’est la fin du cycle, rien de plus. Il m’était impossible de suivre le rythme que j’avais avec Kerman et de lui consacrer autant de temps. J’ai d’autres projets personnels et je voulais un changement dans ma vie, je vais continuer avec la boxe, mais sans pour autant m’accabler”

Ce sera aussi une nouvelle occasion de revoir en action Kiko Martinez -Sa défaite à Zelfa barrette dans Wembley pique encore – et l’idole locale Sandor Martin (38-1, 13 KO), bien que cette fois ‘Arrasandor’ ne jouera aucun titre européen, ayant remporté les deux derniers sur la même scène de la soirée qui motive cette nouvelle, dans le Palau Olímpic de la Vall d’Hébron.

Une soirée qui pourra être suivie via la plateforme DAZN et qui offrira sûrement un beau spectacle, et au cours de laquelle Kerman cherchera son troisième titre européen, le premier en super poids welter, après les deux qu’il possède déjà en poids welter.

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Rédaction

Lire aussi efe