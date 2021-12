Kerman Lejarraga conserve son titre européen des super-welters

Kerman Lejarraga a conservé son titre européen des super-welters (EBU) en s’imposant en Bilbao aux britanniques Jack flatley par KO au neuvième round.

IMPRESSIONNANT! 🔥 Le bras droit de @LejarragaKerman pour redevenir champion d’Europe ! ?? Brutal KO pour continuer à régner chez les super poids welters ! #BoxeoDAZN 🥊 pic.twitter.com/ZTnw4VIaHz – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 3 décembre 2021

La dernière main droite du combattant espagnol a été si dévastatrice que Flatley est resté allongé sur la toile pendant un moment. Lejarraga lui-même a demandé aux médecins de monter rapidement sur le ring pour récupérer son rival dans un Arène de Bilbao s’est rendu à son idole.

C’est aussi de la boxe ! 👏 @ LejarragaKerman demandant au médecin d’assister à Flatley, la Bilbao Arena applaudissant au moment où il se lève après le KO ❤️ #BoxeoDAZN 🥊 pic.twitter.com/gamkgJpMWN – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 3 décembre 2021

Kerman a réaffirmé son statut de grand puncheur en obtenant sa 26e victoire par KO sur les 34 qui figurent à son palmarès professionnel, où seules deux défaites apparaissent. Il l’a fait lors du match stellaire de la soirée qui s’est déroulé à la Bilbao Arena devant quelque 4 000 spectateurs.

Un droit au visage dévastateur du Britannique alors qu’à peine trente secondes de ce neuvième « round » s’étaient écoulées, a culminé la tâche efficace de démolir le « Morga’s Revolver », qui était toujours supérieur bien qu’il ait dû travailler dur pour mettre fin à la résistance acharnée du combattant de Bolton.

Jack Flatley tombe à terre après avoir reçu un coup dur de Kerman Lejarraga

Efe

Lejarraga a commencé agressif. À vingt secondes de la fin du premier tour, il a décroché un net du gauche au menton de son adversaire qui a amené Flatley au genou en prévision d’une victoire rapide pour l’idole locale.

Cependant, l’Anglais a repris son souffle dans la seconde et a réussi à frapper une main dangereuse qui a stoppé l’assaut basque. Lejarraga, dominant toujours le centre du ring, a pris de la distance et a poursuivi son travail d’usure, martelant Flatley encore et encore avec son pied gauche.

Dans le quatrième épisode est venu une réaction de l’Anglais qui a été bien soutenu par Morga pour continuer à dominer et, avec une certaine prudence, pour augmenter le rythme de ses coups avant un Flatley de plus en plus touché.

Les septième et huitième ont été une épreuve pour l’aspirant, qui est venu tituber devant le choquant « knockout » peu après avoir entamé la neuvième qui l’a définitivement envoyé sur la toile. Flatley qui a dû être soigné par des médecins pendant plusieurs minutes avant d’entendre le verdict des juges.

Avec cette victoire dans la défense volontaire de sa couronne continentale, Lejarraga, 29 ans, porte son palmarès à 34 victoires, dont 25 avant la limite.

Dans le semi-fonds de la fonction organisé par ‘Machtroom’ Damián Biacho ‘Guinée’ a conservé la couronne de champion d’Espagne des super-moyens après avoir battu le Biscayen Guillermo Rivero par KO technique à la fin du huitième tour et a ainsi maintenu son invaincu en levant sa carte à douze victoires, dont quatre avant la limite.

C’était un triomphe clair pour le combattant madrilène qui était techniquement et physiquement supérieur à un courageux Rivero, jusqu’à ce soir également invaincu, qui a payé une inactivité de près de trois ans. Jusqu’à quatre fois, il a renversé l’élève de Jero García pour obtenirxotarra avant qu’ils ne décident d’arrêter le combat de son coin.

Dans le reste des combats de la soirée, il y avait des victoires pour Jonathan ‘Maravilla’ Alonso sur le Belge Mohammed El Marcuochi (décision unanime / super léger); l’Anglais Campbell Hatton contre le Hongrois Attila Csereklye (TKO, deuxième tour/léger); de Samuel Carmona sur le Mexicain Luis Fernando Villa Padilla (TKO, premier tour/mouche) ; et Jon Jhader Obregón contre le Gallois Gerome Warburton (décision unanime/milieu).