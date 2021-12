Kerman Lejarraga défend les européennes ce soir à Bilbao

Dario Pérez

Aux alentours de Noël, Kerman Lejarraga rentre chez lui.

Kerman Lejarraga (33-2, 25 KO) défend son championnat d’Europe des super-légers ce vendredi soir à la Bilbao Arena, une maison où il n’a pas fait d’apparition depuis ses deux défaites face à David Avanesyan. Dans la soirée organisée par Matchroom Boxing, la quatrième en Espagne, Morga’s Revolver expose la ceinture qu’il a brillamment obtenue contre Dylan Charrat face aux Britanniques Jack flatley (17-1-1, 4 KO).

C’est une défense volontaire pensant à un adversaire coriace, mais avec un danger de frappe limité et avec une carrière dont la plus grande demande était un match nul contre le plus qu’estimable Troy Williamson. Kerman cherchera un combat moins dur que les deux derniers, avec Jez Smith et le susdit Charrat, deux vrais thrillers qui mettent des milliers de fans sur le canapé pour le caractère dramatique de leurs actions.

Lejarraga, en cas de victoire, pourrait envisager deux scénarios : la revanche contre le Français, toujours candidat officiel au trône européen en raison de l’étroitesse de son combat contre Kerman, ou un éliminatoire mondial WBA, où il se classe numéro trois au classement et l’option est envisagée que Charlo ou Castaño, qui unifie les titres en février, prennent du poids et laissent la ceinture mondiale vacante. Comme si cela ne suffisait pas, les deux premiers, Madrimov et Soro, se battent en décembre à la recherche du candidat du moment, afin que l’un des deux puisse tomber sur les listes mondiales, clarifiant le panorama pour le Basque.

Le semi-fonds sera un championnat espagnol super-moyen attrayant entre deux invaincus, Damian « Guinée » Biacho (11-0, 2 KO) et Guillermo Rivero (8-0-1, 1 KO). Celui-ci, qui combat bien près de chez lui, aura l’inconvénient de ne pas apparaître sur le ring depuis plus de deux ans et demi, lors de son match nul contre César Núñez. Biacho se bat depuis deux mois et est l’actuel détenteur de la ceinture, ce qui pourrait lui donner une certaine marge pour l’option de terminer les dix rounds.

Il y aura d’autres bons matchs dans la soirée. Au poids super léger, Jonathan « Merveille » Alonso (20-1, 7 KO) le dangereux belge se mesure Mohamed El Marcouchi (28-2, 11 KO), tandis que Samuel Carmona (5-0, 3 KO) cherchera à poursuivre son ascension face au Mexicain Luis Villa Padilla (13-2-2, 2 KO) au poids mouche.

Ce seront deux tests difficiles de huit rondes. A six ans, l’Espagnol d’origine colombienne jouera un duel invaincu Jhon Jader Obregon (8-0, 4 KO) et les Britanniques Gerome warburton (8-0-1, 1 KO), que nous avons déjà vu il y a des mois à Badía del Vallés.

Enfin, nous aurons la note britannique de l’événement en Campbell Hatton (4-0, 0 KO), qui cherchera à améliorer ses performances précédentes contre le Hongrois Attila Csereklye (10-24, 8 KO).

La soirée pourra être suivie en Espagne ce vendredi après-midi sur DAZN, avec 19h30 comme date de début prévue.