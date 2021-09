Kerman Lejarraga est à nouveau roi d’Europe à Barcelone

Kerman Lejarraga c’est un homme de parole. Qui le connaît le sait et avant d’affronter Dylan Charrat pour le super poids welter européen il a prévenu de ce qu’il allait faire : “Tuer ou mourir”. C’est sa loi et il l’a de nouveau accomplie sur le ring. Les 1 800 fans (maximum autorisé par les restrictions dues à la pandémie) qui se sont réunis au pavillon Vall d’Hebron à Barcelone ont vibré avec le ‘Revolver de Morga’. Il semblait renaître et il le remarqua. “Nous allons y aller pour lui”, a-t-il souligné avant le cinquième tour. A partir de ce moment, il a armé la guerre et les Français l’ont acceptée. Il a été courageux en croisant les balles avec un tireur et dans le vacarme il y a eu un coup de tête fortuit qui a coupé le basque. Nous avons manqué de deux tours et demi de spectacle. Il fallait aller aux cartes. Les nerfs étaient évidents partout sauf Kerman. Le Basque aimait son hobby, le moment d’être sur le ring et se sentait comme un gagnant. Les juges ont corroboré leur sentiment par une décision majoritaire (95-95, 96-94 et 96-95). Une victoire qui le tire à nouveau dans le monde entier et qui égale des légendes nationales telles que Perico Fernández, Pedro Carrasco, Roberto Castañón et Kiko Martínez. Ce sont les cinq seuls Espagnols à avoir été champions continentaux dans deux divisions différentes.

Le match a commencé avec Kerman sérieux et travaillant son jab. Le premier tour était le sien, mais dans les deuxième et troisième Charrat a eu plus de travail. Dans la quatrième, encore une fois, le Basque a décroché de bons coups. Le Français était très technique et ça se voyait, mais tout a changé là-bas. A cette époque, Lejarraga se mit en marche pour armer la guerre. “L’idée était d’aller du moins au plus. Souffrez dans le premier et augmentez le rythme“Il l’a reconnu après le procès. Il l’a fait. Le pas en avant a mis Charrat mal à l’aise, qui lorsqu’il s’est relevé prenait des coups. A chaque fois, ce travail était plus efficace. Le Français a souffert et au huitième tour il a passé un très mauvais moment. Kerman a beaucoup travaillé et avec un crochet il lui a retiré l’air. L’expression “sauvé par la cloche” n’a jamais été aussi bien dite. Le coup est venu et la cloche a sonné. Charrat a dû rester debout et n’a pas pu atteindre son coin sans saisir les cordes. Avec 30 secondes d’assaut supplémentaires, ce combat était terminé.

Charrat abandonne la guerre dans le neuvième. Il a commencé à courir et a évité de s’écraser. Au dixième, Kerman a réussi à remettre le combat en tête-à-tête et il y a eu le set qui a mis fin prématurément au combat. Le médecin vérifia la blessure et arrêta le duel. Bien arrêté et temps d’aller aux cartes. Lejarraga inclinait le duel de son côté et la victoire était justice. Il renaît à Barcelone et c’était clair : “Je veux défendre les européennes à Bilbao”.

Mary Romero réaffirme son règne européen

Mary Romero frappe Amy Timlim. Salle d’allumettes

Des larmes coulaient sur le visage d’Amy Timlin lorsque son coin a dit à l’arbitre qu’elle ne poursuivait pas le match. C’était sa première fois pour un européen, mais le champion, lL’Espagnole Mary Romero a expliqué sur le ring la raison pour laquelle elle avait cette ceinture. Le joueur de 35 ans originaire de Murcie a donné un récital en huit rounds et le coin visiteur n’a pas voulu continuer avec la punition. Mary et son équipe ont étudié le combat à la perfection. Ce fut un succès. Les Espagnoles savaient parfaitement où les trous devaient attaquer et elle l’a fait. Avec les bons crochets (elle a réussi à couper son adversaire avec un au premier tour), le jab et les uppercuts punissaient les Anglais. Le combat n’allait que dans un sens et le résultat était clair. Marie est reine d’Europe.

Kiko Martínez, Moussa Gholam et Cristóbal Lorente portaient

Avant le double européen, Matchroom a voulu donner l’opportunité à plusieurs des combattants espagnols les plus remarquables. Kiko Martinez, qui boxera Zelfa Barrett en décembre (comme le rapporte Eddie Hearn sur DAZN), a battu Izán Durán par décision unanime (80-71, 79-72 et 79-72). Les Espagnols sont une machine qui ne tombe jamais en panne le moment venu. Il était meilleur, il frappait plus fort et bombardait son adversaire, qui avait des problèmes avec son corner et sortait un peu décentré, ce qui empêchait l’Espagnol de montrer tout ce qu’il méritait. Kiko n’a pensé à rien d’autre et a fait son travail. Au cinquième tour, Martínez a envoyé le Hondurien au sol, mais la bravoure du visiteur a empêché la fin plus tôt.

Kiko Martínez frappe Anuar Salas. Salle d’allumettes

Cristóbal Lorente a été imposé par décision unanime (79-72, 80-70 et 80-71) à Anuar Salas. Le Catalan a remporté le Nacional del Plume le 24 juillet et était prêt à offrir un grand spectacle au Vall d’Hebron. Il a dominé le combat, a frappé fort et a envoyé Salas au sol à deux reprises, mais il a trouvé un adversaire rocheux et a pu mener le combat aux cartes. Pour sa part, Moussa Gholam a battu Mauro Alex Hasan Perouene par forfait au dernier tour. Le Marocain, résident barcelonais depuis son enfance et membre de l’équipe galicienne Prada, a montré toutes ses qualités : il a boxé calmement, variant les coups et les tirs, a frappé fort, s’est occupé de la défense… Il a donné un récital, qui n’a été ralenti que lors de la ronde finale lorsque l’Argentin, sans physique, a verrouillé le combat. En fin de compte, son coin, il a décidé d’arrêter le procès avec bon jugement. Ils auraient dû le faire avant.