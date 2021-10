Kerman Lejarraga et Oleksandr Usyk, le meilleur de septembre

l’ukrainien Oleksandr Usyk et le biscayen Kerman Lejarraga, ont été choisis par ESPABOX comme les meilleurs combattants du mois de septembre, respectivement au niveau international et national.

Usyk a arraché les trois ceintures mondiales des poids lourds IBF-WBO-WBA à Anthony Joshua, tandis que Kerman Lejarraga a remporté son troisième titre européen, cette fois en super poids welter, devenant le premier Espagnol à remporter les titres continentaux des poids welters et super welters. Et c’est la quatrième fois qu’il parvient à être le meilleur du mois dans sa carrière professionnelle.

