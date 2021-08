Kerman Lejarraga et son entraîneur de longue date Txutxi del Valle rompent la relation

Gago-Valle-Lejarraga

Txutxi del Valle, entraîneur de Kerman Lejarraga durant sa carrière sportive, s’est entretenu avec ESPABOX pour annoncer la rupture du tandem qui a donné tant de joies aux fans espagnols ces dernières années.

-Txutxi, nous pensons (vous et nous) que le moment est venu de parler de la fin de votre relation professionnelle avec Kerman Lejarraga.

-Voilà. La vie est des cycles, il n’y a plus besoin d’y penser. Parfois, les choses se terminent. Kerman vous demande beaucoup de temps en terrain d’entraînement, et je ne pouvais plus lui en donner ; nous sommes ensemble depuis le terrain amateur, mais je ne pouvais plus le lui donner. Je suis père depuis deux ans, j’ai beaucoup de boxeurs pour mener ma carrière et mes défis personnels dans un autre domaine, donc c’était impossible pour moi. Cela a été une très belle étape, devenir champions d’Europe ou ensemble aux Etats-Unis. Ibon Larrinaga prend le témoin, un autre boxeur de la maison pour qui entraîner Kerman est un défi majeur.

-La sincérité et l’honnêteté sont importantes dans n’importe quel domaine de la vie, non ?

-Bien sûr, je ne peux pas promettre de donner quelque chose que je ne vais pas atteindre, car cela vous fera du mal à vous et au boxeur. C’est un combat très important, et si je ne suis pas avec lui en permanence, la relation de coach ne peut pas le suivre. Je lui ai suggéré que, s’il ne pouvait pas être avec lui, il amenait quelqu’un de confiance comme Ricardo Sánchez Atocha, mais finalement il a décidé de rester à la maison, avec Ibon.

-Est-ce juste un changement de coach ou de management ? Kerman se bat-il toujours sous le sigle MGZ ?

-Nous allons toujours être de retour là-bas, pour voir ce qui se passe. Disons que celui qui mène la question des négociations avec le combat de Charrat est Pedro García, et nous avons beaucoup de boxeurs et nous devons leur accorder de l’attention, du mouvement, à tous : Andoni, Míguez, Carter, Salvi… Un peu quoi nous en avons parlé maintenant avec le Championnat d’Europe de vendredi en toile de fond.

-Tu te sens un peu blessé par les formes ?

– (Changer de geste) En fin de compte, les choses se passent un peu comme elles le font, vous n’avez pas à y penser. Nous devons nous concentrer autant que possible sur le combat contre Andoni Gago, et la chose Andoni est maintenant la chose la plus importante pour MGZ et pour nous. Pour la troisième européenne puis pour la Coupe du monde.

Toute la chance du monde, Txutxi.

