Kerman Lejarraga gagne par KO à Flatley et conserve la couronne européenne

12/04/2021

Le à 00:33 CET

.

Le Biscayen Kerman Lejarraga a conservé son titre de champion d’Europe des super-welters de l’UER après avoir battu l’Anglais Jack Flatley par KO au neuvième tour, dans le main event de la soirée qui s’est tenue à l’Arena de Bilbao devant quelque 4000 spectateurs.

Un droit au visage dévastateur des Britanniques lors de leur passage à peine trente secondes de ce neuvième « tour » a abouti à la tâche efficace de démolition du « Revolver de Morga », qui était toujours supérieur bien qu’il ait dû travailler dur pour mettre fin à la résistance féroce du chasseur de Bolton.

Lejarraga a commencé agressif. 20 secondes de la fin du premier tour frapper une gauche propre au menton de son rival qui a mis Flatley à genoux en prévision d’une victoire rapide pour l’idole locale.

Cependant, l’Anglais a repris son souffle dans la seconde et il a réussi à frapper une main dangereuse qui a arrêté l’assaut du basque. Lejarraga, dominant toujours le centre du ring, a pris de la distance et a continué son travail d’usure, martelant Flatley encore et encore avec son pied gauche.

Dans le quatrième épisode, il y a eu une réaction de l’Anglais qui a été bien soutenu par Morga. continuer à dominer et, avec une certaine prudence, augmenter le rythme de ses coups avant un Flatley de plus en plus touché.

Les septième et huitième furent une épreuve pour l’aspirant, qui est venu à vaciller avant le « knockout » choquant peu de temps après avoir commencé le neuvième, il a été définitivement envoyé à la toile. Flatley quoi a dû être traité par des médecins pendant plusieurs minutes avant d’entendre le verdict des juges.

Avec cette victoire dans le défense volontaire de sa couronne continentale Lejarraga, 29 ans, porte son record à 34 victoires, dont 25 avant la limite.

En demi-arrière-plan de la fonction organisée par ‘Machtroom’ Damián Biacho ‘Guinée’ a conservé la couronne de champion d’Espagne du supermedium après avoir battu le Biscayen Guillermo Rivero par TKO à la fin du huitième tour et a ainsi gardé son invaincu en portant sa carte de victoires à douze, dont quatre avant la limite.

Ce fut un triomphe clair pour le boxeur madrilène qui Il était techniquement et physiquement supérieur à un brave Rivero, jusqu’à ce soir également invaincu, qui a payé une inactivité de près de trois ans. Jusqu’à quatre fois, il a renversé l’élève de Jero García pour obtenirxotarra avant qu’ils ne décident d’arrêter le combat de son coin.

Dans le reste des combats de la soirée il y avait des victoires de Jonathan ‘Maravilla’ Alonso sur le Belge Mohammed El Marcuochi (décision unanime / super léger) ; de l’anglais Campbell Hatton sur le Hongrois Attila Csereklye (TKO, deuxième tour/léger) ; de Samuel Carmona sur le Mexicain Luis Fernando Villa Padilla (TKO, premier tour/mouche) ; et Jon Jhader Obregon sur le Gallois Gerome Warburton (décision unanime/milieu).