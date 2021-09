Kerman Lejarraga : « J’ai retrouvé l’illusion avec le changement de virage »

Communiqué de presse

Les protagonistes de la soirée organisée par Matchroom Boxing ce samedi au Palau Olimpic Vall d’Hebron à Barcelone ont fait part de leurs impressions lors d’une conférence de presse. Avec deux titres européens en jeu, DAZN diffusera l’événement à partir de 19h30.

Kerman Lejarraga – Bilbao. 32-2, 25 KO. Candidat au titre européen des super-welters

« J’ai perdu mon enthousiasme pour la boxe. C’était un changement dont j’avais besoin dans ma vie. J’ai décidé de changer d’équipe et j’ai retrouvé l’illusion de combattre. Pour moi, c’est un défi d’affronter un homme invaincu, qui bouge très bien, ce qui est une motivation. Oui, c’est le combat le plus important de ma carrière. Le combat a été prévu pour douze rounds, le combat est toujours prévu pour tous les rounds, pas le KO. Barcelone est ma deuxième maison, ils me traitent très bien.

Dylan Charrat – Cannes. 20-0-1, 6 KO. Candidat au titre européen des super-welters

« J’ai fait tout mon possible pour me battre. Je n’ai pas pu boxer à cause de la pandémie, c’est pourquoi je suis si excité de disputer la ceinture contre un grand rival comme Kerman. Je veux affronter de gros rivaux. Je ne suis pas qu’un boxeur technique, je suis prêt à affronter son coup de poing. Samedi, je montrerai mes compétences contre un adversaire très fort, mais je suis prêt pour un combat tactique. Je suis très heureux de combattre dans une soirée comme celle-ci diffusée pour le monde entier par DAZN”

Mary Romero-Puerto Lumbreras. 6-2, 1 KO. Champion d’Europe des super-coqs

« La préparation s’est bien passée. Nous avons travaillé très dur pour offrir un grand spectacle. C’est un rêve d’arriver à ce moment. Chaque femme qui se bat veut boxer avec Matchroom, car elle est la meilleure chose. J’espère faire très bien pour qu’ils me rappellent. Une fois sur le ring, nous verrons quels dangers mon rival apporte. Je ne vais pas lui donner le titre d’Europe”

Amy Timlin- ​​Southam. 4-0-1, 0 K0. Candidat au titre européen des super-coqs

« Je me suis très bien entraîné, surtout ces deux dernières semaines. C’est une grande opportunité. Ma meilleure version va être vue. Je suis préparé à tout ce que mon rival met sur le ring, je l’ai étudié “

Kiko Martínez – Elche. 41-10-2, 29 KO. Ancien champion du monde

« J’arrive bien préparé, comme toujours, car je m’entraîne tout au long de l’année. Quand je me bats, je suis excité, je ne suis excité que par mes filles dans cette vie et les combats. J’ai constamment connu des hauts et des bas dans ma carrière et cela m’a appris la patience. J’ai dû me battre beaucoup à l’extérieur de ma maison, travaillant très dur toute seule. Quand quelque chose de mal m’arrive, je cherche tout le positif du mal. Je veux me concentrer sur samedi. Je dois remplir mon engagement samedi si je veux à nouveau combattre Zelfa Barrett. Je sais qu’après ce combat, de grandes choses vont encore sortir pour moi.

Cristóbal Lorente – Barcelone. 12-0-1, 5 KO. Champion d’Espagne poids plume

«C’est un honneur d’être dans une soirée de ces caractéristiques. Mentalement, je suis plus que prêt à accomplir de grandes choses. Je pense que je vais pouvoir garder mon rival à une distance qui me convient. Je me suis entraîné dur, je me préparais avec Sandor Martín “