Kerman Lejarraga : « Je suis ravi de combattre à domicile »

Communiqué de presse-Javier Gamboa

Ibon Larrinaga : « Les caractéristiques de Kerman sont bonnes pour atteindre le KO »

L’ex-boxeur getxotarra Ibon Larrinaga, entraîneur et ami personnel de Kerman Lejarraga, participera le 3 décembre à l’Arena de Bilbao pour la troisième fois à un combat en tant qu’entraîneur-chef professionnel, ce sera son troisième championnat d’Europe ; a gagné les deux autres. souligne que « Kerman est ravi de se battre à nouveau à Bilbao. »

Le Biscayen Ibon Larrinaga a clôturé son stage de boxeur professionnel en 2020 avec 13 victoires en 17 combats, ayant combattu pour les championnats d’Espagne et de l’Union européenne et pouvant se vanter d’une ceinture méditerranéenne WBC.

Son étape d’entraîneur d’athlètes professionnels a commencé il y a quelques mois, dans le coin de Joana Suaréz, qui a remporté le championnat d’Europe, et s’est poursuivie avec Lejarraga en septembre, qui l’a également conquis. Le 3 décembre, il affrontera son troisième combat en tant qu’entraîneur-chef d’un boxeur professionnel, ce sera son troisième titre européen. Et il espère le conquérir.

«Nous avons réussi à prendre les deux premiers, qui étaient les plus difficiles, ceux de l’extérieur, ceux que l’équipe allait perdre. Maintenant, c’est la défense et à la maison. Cette fois, cela me donne un peu le vertige, même si je crois à 100% ce que je peux livrer à l’équipe. La responsabilité est très grande, à part les boxeurs sont des amis. La confiance est totale et on voit que le travail sort et paye », explique l’athlète de Getxo.

LA PRÉPARATION DE LEJARRAGA

Le trio composé d’Eder Gómez, assistant, d’Iker Jauregi, préparateur physique, et de Larrinaga lui-même, dans le cas de Kerman Lejarraga, a enchaîné deux préparations pour le choc avec Flatley. Ils ont commencé en juin pour l’attaque du titre européen contre Charrat et, après quelques semaines d’absence du champion déjà super poids welter, ils ont commencé celui qui a conduit au 3 décembre. Kerman n’a pas de diététicien, «mais il s’est beaucoup amélioré en prenant soin de son alimentation, il n’a pas connu de grand rebond après le combat avec Charrat et il se rend compte qu’en mangeant bien, il dort mieux, récupère mieux et a plus de carburant pour s’entraîner », révèle Larrinaga.

FLATLEY

Le technicien prévoit que «Flatley va apporter son plan et il va le réaliser, peu importe à quel point Kerman le complique. Cela peut varier un peu, mais dans tous les cas, vous n’allez pas marcher à reculons. C’est un très bon boxeur pour aller de l’avant et même rester en place, mais il ne boxe pas en marchant vers son dos ».

L’équipe de Lejarraga est convaincue que le candidat « Il ne va pas se laisser intimider, il va jeter beaucoup de mains, il ira au front et déclenchera une guerre, qui peut se décider aux points ou avant la limite, on ne sait pas, mais il faut toujours pensez que vous allez à 12 tours. Les caractéristiques de Kerman sont bonnes pour le KO et s’il est vrai que Flatley n’affiche pas un pourcentage élevé de victoires avant la limite, il place très bien ses mains dans des zones vraiment dangereuses ».

Pour s’adapter au type de combat que Bolton’s proposera très probablement, Lejarraga s’est entraîné pendant un mois en s’entraînant avec deux boxeurs anglais aux caractéristiques proches de l’ancien champion britannique de la division : des guerriers et ceux qui lancent beaucoup de mains.

GUILLERMO RIVERO

L’entraîneur « Il est très content » que son voisin, Guillermo Rivero, participe dans la soirée du 3 décembre à l’Arena de Bilbao. «C’est un grand athlète et ami. Je suis très excité qu’il soit en compétition pour le titre contre la Guinée. Damien fait partie de l’équipe nationale depuis 4 ou 5 ans, il a joué des titres internationaux, c’est un grand boxeur et aussi le champion. Rivero a un combat compliqué à venir, mais il a l’air convaincu et motivé. Cela peut surprendre ».

BILBAO

Ibon Larrinaga souligne que « Kerman est ravi de se battre à nouveau à Bilbao. Deux années difficiles à cause de la pandémie. Il a eu la chance d’être soutenu par DAZN et Matchroom. Sans cela, avec toutes ces restrictions et capacités, le problème était compliqué. Il aime l’idée de boxer à nouveau devant les siens et de défendre chez lui ce qu’il a dû gagner à l’étranger. Il est très content. Pour le moment, c’est de la pure motivation.

Quand il a remporté le titre à Barcelone contre Dylan Charrat il y a un peu moins de trois mois, c’était différent. « Beaucoup ont dit que c’était le dernier train en provenance de Kerman. Même si je ne pensais pas que c’était leur dernier grand duel. Il est vrai que la considération d’outsider lui a enlevé la pression. Dans ce cas, son intérieur est pure motivation car il consiste à défendre à domicile ce qu’il a eu à gagner à l’extérieur. Il est maintenant temps de montrer le changement qui est il produit dans son équipe, sous sa forme de boxe »répète Larrinaga.

Comme beaucoup de passionnés de boxe, Larrinaga pense que « Matchroom est actuellement le plus à la pointe de la boxe et nous allons les avoir à Bilbao. Je dirais aux fans ici que quelque chose de très gras est en train d’être cuisiné, et que quiconque ne peut pas le manquer ».

Il conclut en soulignant que « Ce sera une grande soirée pour les fans de boxe ».