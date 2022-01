Kerman Lejarraga, le meilleur boxeur espagnol de décembre

Le vizcaino Kerman Lejarraga a été choisi par ESPABOX comme meilleur combattant espagnol du mois de décembre, après sa grande victoire par KO, conservant le titre européen contre Jack Flatley.

Maintenant que l’année se termine, nous devons nous rappeler que trois combattants espagnols Ils ont été les meilleurs du mois en deux mois de cette 2021. Kiko Martinez C’était en février (après sa bonne performance contre Barrett) et en novembre (après sa victoire contre Galahad), Sandor Martin en avril (après avoir battu Prospere) et en octobre (victoire sur Mikey García) et Kerman Lejarraga en septembre (victoire sur Charrat) et en décembre (victoire sur Flatley).

Logiquement, les trois sont de sérieux candidats pour obtenir le ESPABOX-Trophée Ignacio Ara du meilleur boxeur espagnol de l’année, que nous découvrirons, après les votes pertinents, dans le Guide ESPABOX 2022.

Trophées Ignacio Ara

Sur le plan international, le Russe Artur Beterbiev a réussi à être le meilleur du mois, après sa victoire éclatante contre Markus Browne.

