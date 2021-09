Kerman Lejarraga n’est plus le favori. Que pouvez-vous obtenir ce soir

Le Biscayen Kerman Lejarraga (32-2, 25 KO) montera sur le ring ce soir au Palau Olímpic Vall d’Hebron à Barcelone avec l’intention de vaincre son rival, le co-candidat pour le titre européen des super-welters, le Français Dylan charrat (20-0-1, 6 KO), et à son tour étant le seul champion d’Europe espagnol aujourd’hui après avoir quitté les couronnes Sergio Garcia et Sandor Martin, en plus de la défaite de Andoni Gago.

Mais Kerman Lejarraga peut entrer dans l’histoire de la boxe à partir des détails suivants :

* Ce serait le premier combattant espagnol remporter les titres européens des poids welters et des super poids welters.

* Rejoindrait le quatre boxeurs espagnols qui ont réussi à être champions à deux pesos, Pedro Carrasco (léger et super léger), Perico Fernández (léger et super léger), Roberto Castanon (stylo et super stylo) et Kiko Martinez (super poids coq et plume).

* Ce serait le Quatrième combattant basque qui remporte trois titres continentaux, ainsi que Paulino Uzcudun, José Manuel Ibar « Urtain » et Agustin Senin, et le premier à gagner toutes les ceintures avant la limite s’il parvient à assommer Charrat.

* Cela peut aussi être le premier basque gagner des couronnes européennes en deux pesos.

Mais désormais les paris ne sont plus favorables à l’espagnol :

A leur tour, les lecteurs d’ESPABOX pensent le contraire des parieurs, puisque 73% des votants considèrent que l’espagnol va gagner, 63% avant la limite et 10% par points.

Les combats de ce gala diffusé en direct par DAZN à partir de 19h30 seront les suivants :

6x 3 – Poids welters

Cyrus Pattinson (Angleterre) (1-0, 1 KO) vs. Dumitru Vicol (Roumanie) (1-1, 1 KO)

8 x 3 – Super poids plume

Moussa Gholam (Maroc) (16-0, 9 KO) vs. Mauro Alex Hasan Perouene (Argentine) (12-3-1, 6 KO)

8 x 3 – Poids plume

Cristóbal Lorente (12-0-1, 5 KO) vs. Anuar Salas (Colombie) (21-10-1, 12 KO)

8 x 3 – Super poids plume

Kiko Martínez (41-10-2, 29 KO) contre. Jayro Duran (Honduras) (14-9, 13 KO)

10 x 2 – Championnat d’Europe des super-coqs

Mary Romero (6-2, 1 KO) contre. Amy Timlin (Angleterre) (4-0-1, 0 KO)

12 x 3 – Championnat d’Europe-Super Welterweight

Kerman Lejarraga (32-2, 25 KO) vs. Dylan Charrat (France) (20-0-1, 6 KO)