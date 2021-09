Kerman Lejarraga, nouveau roi des super-welters après avoir battu Charrat à Barcelone

Finale avec suspense lors de la grande soirée boxe organisée par le promoteur hier soir Salle d’allumettes dans la ville de Barcelone. A mi-chemin du dixième tour, une tête fortuite du Français Dylan charrat a ouvert une brèche sur la paupière d’un Kerman Lejarraga que jusque-là il avait été légèrement supérieur à son rival. L’arbitre néerlandais Daniel van Wiele Il a arrêté le combat pour que le médecin s’occupe de lui après avoir vu le sang qui coulait sur son visage et entravait sa vision, et pour qu’il évalue l’étendue des dégâts.

“Oui ou non? On entendait Van Wiele demander, et c’était non, mettant ainsi fin à un beau et dur combat, marqué par sa dureté. Une finale terne à un match de niveau entre le combattant de Cannes, invaincu, et le le “Revolver” de Morga, qui a été imposée sur les points (95-95, 96-94, 96-95) après la décision majoritaire des trois juges.

Jusqu’à la pause, l’homme de Bilbao avait bien puni son adversaire, maltraitant judicieusement la zone du foie de l’adversaire – “il faut commencer par le foie et le haut, le sortir du corps”, lui ont-ils dit dans le coin -, lançant bien de gauche et de droite, contre un adversaire qui n’était pas totalement digne de confiance.

Parfois, cela donnait le sentiment que le combat pouvait se terminer avant l’heure avant la plus grande punition de Kerman – après un crochet au foie, le Français a dû désespérément s’emparer de Kerman et cela donnait la sensation que le son agréable de la cloche le sauvait en quelque sorte – mais Dylan s’avéra avoir plus de vies qu’un gado, en plus d’être un bon monteur, toujours bien armé sur le comptoir, toujours bien armé, attendant la moindre erreur d’un Lejarraga qui a très bien préparé cette importante soirée dans la capitale catalane.

Un règne qui commence à prendre forme à Barcelone

Barcelone n’est pas Bilbao pour Kerman Lejarraga, mais Morga se sent comme à la maison. Une maison pour laquelle vous avez une affection particulière. Il a vécu ce soir sa victoire contre Dylan Charrat, un triomphe qui le place comme le nouveau monarque continental des super-welters, une histoire dont il a commencé à écrire les premières lignes le 30 novembre 2019, avec sa première victoire dans ce nouveau poids. contre le Brésilien Anderson Clayton, également au Palau Olímpic de la Vall d’Hebron.

Lejarraga a déclaré que c’était le combat le plus important de sa vie, après avoir même perdu tout intérêt pour la boxe, ce qui l’a amené à s’entourer d’une nouvelle équipe, et il l’a bien sûr montré sur le ring. Quitter la peau à la conquête de son troisième titre européen, le premier chez les super welters, après les deux qu’il chérit chez les welters, après le Cantabrique Sergio Garcia le laissera vacant en mai. “Je voulais passer du moins au plus, souffrir et augmenter le rythme”, a déclaré Kerman à l’issue de la ceinture, qui rêve déjà de se battre à nouveau dans sa bien-aimée. Bilbao en tant que champion actuel.

Auparavant, le Murcien Marie Romero a conservé le titre européen des super poids coq contre les Britanniques Amy Timlin brillamment. La de Puerto Lumbreras était toujours en avance sur la jeune femme de Manchester, Cela a payé pour la fatigue et une coupure de côté dans le sourcil.

Dans le reste des combats précédents Youssef Khoumaria a été imposé à Vicente Martin Rodriguez aux pointes ; Cyrus Pattinson à Dumitru Vicol par décision unanime; Moussa Gholam à Mauro pérouène par KO technique ; Christophe Lorente à Salas d’Anvar par décision unanime et Kiko Martinez à Jayro Duran également à l’unanimité, lors d’une bonne soirée tenue au Palau Olímpic de la Vall d’Hébron avant 1800 inconditionnels, le maximum autorisé par les autorités sanitaires.

