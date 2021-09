Kerman Lejarraga, pour le titre des super-welters face au Français Dylan Charral

Le combattant biscayen Kerman Lejarraga disputera le titre vacant européen des super-welters samedi prochain contre le Français Dylan Charral dans le main event, 12 rounds, de la soirée qui se tiendra (à partir de 19h30) au Pavillon Olympique Vall Hebrón à Barcelone.

Le même soir, organisé par le promoteur Matchrook et doté d’une grande affiche, La Murcienne Mary Romero mettra son titre européen des super poids coq en jeu contre la Britannique Amy Timlim.

Kerman Lejarraga, avec un bilan de 32 victoires (25 KO) et 2 défaites, débarque à nouveau à Barcelone après sa dernière victoire par KO technique en avril dernier contre le Britannique Jez Smith. Après avoir été champion continental des poids welters, il veut maintenant faire le saut vers les super poids welters.

Il aura devant lui la grande promesse française Dylan Charrat, qui arrive invaincu au rendez-vous avec un bilan de 20 victoires (6KO) et un nul.

Le boxeur murcien Mary Romero, avec un bilan de 6 victoires et 2 défaites, défendra son titre continental des super coqs, qu’elle a obtenu le 18 janvier 2020 à Puerto Lumbreras contre Ivanka Ivanova, contre la Britannique de 21 ans Amy Rimlin, avec un bilan de 4 victoires. Le combat se déroule sur 10 rounds de 2 minutes.

En poids plume, le combattant vétéran de 35 ans originaire d’Alicante, Kiko Martínez, ancien champion du monde et d’Europe avec un bilan de 41 victoires (29 KO), 10 défaites et 2 nuls, affrontera le Hondurien Jayro Durán (14 points et 9d.)Toujours dans les plumes, le Barcelonais Cristóbal Lorente, actuel champion d’Espagne, affrontera le Colombien Anuar Salas (21v. (12KO) et 10 d.)

Le combattant marocain résidant à L’Hospitalet, Moussa Gholam, 26 ans, revient en compétition après sa réapparition en juin dernier. Avec un record invaincu de 16 victoires (9KO) et toujours détenteur du titre Intercontinental Super Featherweight (WBO), il affrontera l’Argentin Mauro Perouane (12v., 3d., 1n.).