Kerman Lejarraga, très percutant, conserve sa couronne européenne

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Kerman Lejarraga (33-2, 25 KO) a défendu son championnat d’Europe des super-légers vendredi soir à la Bilbao Arena contre le concurrent britannique Jack flatley (17-1-1, 4 KO).

Déjà au premier tour, le jeu des coups de la main gauche et des coups durs au corps avec le bras arrière minaient le challenger, et l’une de ces mains avancées l’a assommé d’une manière peu attrayante.

Après la pause, Flatley a mieux récupéré que prévu et a assimilé la punition que le Revolver de Morga a continué à administrer, mettant également une main et ayant une manche avec de bonnes attaques et un travail positif. Kerman, à son rythme, n’a cessé de percuter devant le visage de plus en plus abîmé du Britannique, transformant certains rounds comme le septième en véritable supplice pour le visiteur, absolument rouge et enflammé.

Cela est tombé avant la poussée de Lejarraga au huitième tour, et déjà au neuvième les actions étaient terminées; c’était trop ce que Flatley avait résisté, dans une tactique suicidaire qui lui a fait recevoir des coups de poing et des coups de l’un des grands puncheurs de la boxe mondiale dans les catégories de poids centrales. La toile a été imitée avec lui lorsque le Basque a administré sa dernière recette sous la forme d’un terrifiant centre direct dans la région de la mâchoire, remportant une grande victoire qui le positionne pour les qualifications mondiales en 2022.

Lejarraga, très heureux de la victoire, lorsqu’on lui a demandé de prendre sa revanche avec Charrat a dit que quoi qu’il soit décidé, il le respecterait. Quatrième titre européen pour un Kerman très puissant qui vise haut.