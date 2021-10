Kermit la grenouille exhorte le monde à « faire un meilleur travail » pour protéger la Terre face au changement climatique (exclusif)

La crise climatique n’est plus une menace lointaine. Avec les impacts du réchauffement climatique stressant les écosystèmes et laissant des impacts monumentaux sur les communautés et les économies, YouTube et Google s’efforcent de donner le ton en gardant la Terre à l’esprit. En unifiant les pratiques, les partenariats et les produits autour d’une mission unique visant à favoriser le développement durable, leur dernière entreprise est un extraordinaire YouTube original de 100 minutes intitulé Dear Earth, qui donne le coup d’envoi d’un mois d’émissions, d’idées et d’actions axées sur la guérison de la planète. . L’événement sera diffusé exclusivement sur YouTube le samedi 23 octobre à 17 h HE et présentera un discours d’ouverture de nul autre que la star des Muppets, Kermit la grenouille.

Pour célébrer Dear Earth mettant en vedette une liste de célébrités et de créateurs de contenu de médias sociaux, la légende vivante a déclaré en exclusivité à PopCulture.com qu’il était temps que nous fassions un « meilleur travail » pour garantir que notre planète est sûre et propre pour les générations à venir, en particulier dans les rapports et Des études indiquent que les grenouilles disparaissent en raison des pressions exercées par le changement climatique sur les écosystèmes.

« C’est vraiment triste », a déclaré Kermit à propos de la disparition de grenouilles vulnérables dans le monde. « Les grenouilles sont ce que nous appelons une espèce phare, ce qui signifie que nous ressentons l’impact des changements climatiques et environnementaux avant les gens et les autres. Et ce qui arrive aux grenouilles est un avertissement pour le monde. Nous devons faire un meilleur travail de s’assurer que cette planète est là pour tout le monde, pour toutes les espèces, pour le moment et pour toujours. Et la Terre – elle a besoin de nous pour la garder en bonne santé afin qu’elle puisse nous protéger. «

Alors que Kermit ouvrira le spectacle avec son propre discours, la célébration de la planète par Dear Earth mettra également en vedette de nombreux dirigeants mondiaux, parmi lesquels le président Barack Obama, le pape François, Desmond Tutu et le PDG de Google Sundar Pichai discuter d’idées pour la durabilité. . Kermit sera également rejoint par ses collègues Muppets et d’autres célébrités, musiciens et interprètes. Cette liste comprend Anitta, Billie Eilish, BLACKPINK, Jaden Smith, Lil Dicky + GaTa, Marsai Martin, Tinashe et SpongeBob SquarePants, ainsi que les créateurs YouTube AsapSCIENCE, Brave Wilderness, Bretman Rock, Dream, Jack Harries, Odd1sOut, Physics Girl et ZHC.

L’événement est un événement auquel Kermit nous dit très humblement qu’il est honoré de faire partie, principalement en raison de la puissance de la conversation. « Naturellement, je voulais faire partie de cette spéciale, parce que bon, je fais partie de la nature. En fait, nous faisons tous partie de la nature, mais les grenouilles comme moi sont un peu plus près du sol, alors nous avons tendance à faire passer le message d’abord », a-t-il déclaré. « Vous voyez, tout le monde peut faire la différence. Et je voulais vraiment en faire partie. »

Partageant comment il y aura « beaucoup d’informations » sur la façon dont nous pouvons créer une différence dans nos propres communautés pour aider la planète et pratiquer un mode de vie durable, Kermit promet que ce sera également très amusant avec « un excellent divertissement et des messages inspirants » d’Eilish, Smith et le président Obama. « Même le Dr. Teeth du Muppet et le groupe Electric Mayhem », a-t-il déclaré à propos des participants qui ont eu un impact. « Donc, du nettoyage de notre coin du monde à la protection des espaces verts et des grenouilles vertes qui peuvent y vivre, il y a quelque chose que chacun de nous peut faire, et Chère Terre, ça va nous montrer comment faire ça. Et ça va être très amusant à regarder aussi. »

Kermit la grenouille est actuellement visible dans Muppet’s Haunted Mansion, le tout premier spécial Halloween des Muppets, désormais disponible en streaming sur Disney +. Dear Earth, le lancement d’une programmation d’un mois sur le développement durable, commencera à être diffusé le 23 octobre sur YouTube à 17 h HE. Pour en savoir plus sur les Muppets et toutes vos stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles !