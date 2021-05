Kerri Kupec prend le poste de Fox News ⋆ .

Un ancien porte-parole du procureur général à deux reprises Bill Barr a pris une nouvelle position éditoriale avec Fox News, a annoncé le réseau dans un communiqué de presse jeudi.

Selon le communiqué, Kerri Kupec a été nommée la nouvelle rédactrice en chef du réseau à Washington, rôle qu’elle débutera le 10 mai. Doug Rohrbeck, qui a également été promu au poste de vice-président principal de DC News.

Kupec est devenue la porte-parole en chef du ministère de la Justice en décembre 2018 lorsqu’elle a remplacé Sarah Isgur Flores en tant que directeur du bureau des affaires publiques du DOJ. Elle était également membre de l’ancien président Donald TrumpL’équipe de transition de 2016 et a aidé le Bureau des avocats de la Maison Blanche à confirmer les nominés à la Cour suprême des États-Unis, y compris la confirmation exténuante du juge Brett Kavanaugh.

Kupec est diplômé de la Liberty University School of Law, un institut chrétien évangélique privé fondé par Jerry Falwell Sr., en 2011. Elle est ensuite devenue conseillère juridique et directrice de la communication pour l’Alliance Defending Freedom, l’une des associations juridiques chrétiennes conservatrices les plus influentes du pays. Le groupe basé en Arizona a aidé les législateurs dans leurs efforts visant à restreindre les droits des LGBTQ, à restreindre le mariage gay et à rédiger une législation anti-transgenre. L’organisation représentait également le propriétaire de Masterpiece Cakeshop Jack Phillips à la Cour suprême des États-Unis où il s’est battu pour le droit de refuser de vendre un gâteau de mariage à un couple gay en raison de ses croyances religieuses.

Kupec a également été greffier à la Cour d’appel de Virginie sous le juge William Petty.

«Je suis ravi que ces personnes dévouées rejoignent l’équipe de direction de FOX News à notre siège social à New York et à notre plus grand bureau à Washington,» Jay Wallace, président et rédacteur en chef de Fox News Media, a déclaré dans un communiqué. «Ils continueront de faire progresser notre solide opération de presse et notre engagement à présenter diverses perspectives à travers le réseau.»

Sarah Isgur Flores, prédécesseur de Kupec au DOJ sous le mandat de Jeff Sessions, est devenu rédacteur politique à CNN. Elle a ensuite quitté ce rôle de «gestion» pour revenir à ce que le New York Times qualifiait de «rôle d’entrée de gamme plus traditionnel pour les fonctionnaires qui poursuivent une carrière à la télévision».

