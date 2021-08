Kerri Walsh — De bons gènes ou de bons docteurs ?!

in

Kerri Walsh sert de grands bons regards!

Voici une version de 25 ans de la joueuse professionnelle de beach-volley montrant son apparence gagnante tout en recevant une médaille d’or aux Jeux olympiques d’été à Athènes, en Grèce, en 2004 (à gauche). Walsh a un total de trois médailles d’or olympiques remportées aux côtés de son partenaire, Misty May-Treanor.

Et, 17 ans plus tard… Le joueur de 42 ans est toujours très impliqué dans le sport. Depuis le départ à la retraite de son partenaire de jeu de longue date, May-Treanor, Walsh travaille aux côtés de Brooke Sweat. Walsh est également mère de trois enfants et elle a récemment été vue en train de publier des photos de sa beauté éclatante sur son Instagram (à droite).

Entrer dans l’histoire !

La question est …