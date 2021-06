Kerry Group rachète le fabricant de conservateurs Niacet pour 1 milliard de dollars

in

Groupe Kerry

Le géant irlandais des ingrédients Kerry a annoncé lundi qu’il rachèterait le fabricant de conservateurs Niacet Corp pour 853 millions d’euros (1,01 milliard de dollars), investissant le produit de la vente de ses activités d’aliments de consommation dans son cœur de métier.

Kerry a annoncé la semaine dernière qu’il vendrait son activité viandes et repas britannique et irlandaise de Consumer Foods, dont les marques incluent Richmond, Denny et Galtee, au producteur de volaille américain Pilgrim’s Pride Corp (PPC.O) pour 819 millions d’euros.

Niacet crée des technologies de conservation pour une utilisation dans la boulangerie, la viande et les produits pharmaceutiques, ainsi que des conservateurs à faible teneur en sodium pour la viande et les aliments à base de plantes.

L’accord intervient à un moment où la demande d’aliments de longue durée augmente, alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental des déchets, tandis que les producteurs recherchent de nouvelles façons de gérer la sécurité et la durée de conservation des substituts de viande à base de plantes, a déclaré Kerry.

Kerry, qui affirme que les aliments et les boissons contenant ses ingrédients atteignent plus d’un milliard de personnes dans le monde, a rapporté en avril que son plus grand afflux de nouveaux clients était dans le secteur en croissance rapide des substituts de viande à base de plantes.

L’acquisition « renforce notre position de leader sur le marché en croissance rapide de la protection et de la conservation des aliments », a déclaré lundi le directeur général du groupe Kerry, Edmond Scanlon.

Kerry achètera Niacet, anciennement connu sous le nom de Hare Topco Inc, à une filiale de fonds conseillés par SK Capital Partners, l’opération devant être finalisée au troisième trimestre de cette année.

Niacet devrait réaliser un chiffre d’affaires annualisé pro forma d’environ 185 millions d’euros et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 56 millions d’euros, soit une marge d’EBITDA de 30 %.

L’entreprise d’aliments de consommation que Kerry a vendue la semaine dernière a déclaré un chiffre d’affaires de 828 millions d’euros l’année dernière, avec un bénéfice de base relatif bien inférieur à 86 millions d’euros.