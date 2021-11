TUEUR guitariste Roi Kerry a parlé au magazine Metal Hammer de METALLIQUEet la relation entre les deux groupes, issus de la même scène heavy metal underground du début des années 1980 en Californie du Sud. On lui a demandé quelle était sa réaction à METALLIQUEL’album éponyme de 1991, également connu sous le nom de The Black Album, roi a déclaré: « Je n’ai peut-être pas été super excité, mais je ne l’ai jamais détesté comme beaucoup de gens l’ont fait. À ce jour, j’aime beaucoup ce disque. Je pense que c’est METALLIQUE mais je ne pense pas que ce soit du thrash METALLIQUE. Vous pouvez entendre d’où viennent toutes les influences, de tous leurs vieux trucs. Ils l’ont juste super ralenti et l’ont rendu super lourd; ils l’ont rendu super accrocheur. Ce disque s’est probablement vendu plus que tous mes disques réunis. [Laughs] Il y avait tellement de chagrin à ce sujet quand il est sorti. Et pour être honnête avec vous, tout ce qui est sorti après ça pendant longtemps, c’est avec ça que j’ai un problème. Mais l’album noir ? C’est quand même lourd. Il y a des trucs rapides dessus. »

roi a aussi parlé de METALLIQUE, en disant : « Mec, ils en ont eu tellement. Je peux dire que nous faisions partie de l’émission ‘Big Four’ à [New York’s] Stade des Yankees. Je pense que nous étions le premier concert musical au nouveau Yankee Stadium et je pense que c’était important pour METALLIQUE, donc je suis heureux d’en faire partie avec eux. Mais leur plus grande réussite, je dirais, doit être The Black Album. C’est le plus grand niveau de succès pour eux. Ce n’est peut-être pas mon truc, mais c’est la première chose qui me vient à l’esprit. »

Kerry déjà discuté de sa relation avec METALLIQUE dans une interview en 2003 avec Bord en métal magazine. À l’époque, il a déclaré: « Nous n’avons jamais été des amis proches. Nous avons à peu près été des connaissances, au mieux. Ce n’est pas comme si nous nous croisions souvent.

« J’ai aimé METALLIQUE au début », a-t-il poursuivi. « J’avais l’habitude d’aller à Woodstock dans le comté d’Orange et de les regarder quand [Dave] Moustaine était dans le groupe. Je pensais MoustaineLa merde ne puait pas – et c’était aussi le cas Moustaine; c’est son problème. J’étais juste époustouflé. Moi et Jeff [Hannemann, SLAYER guitarist] irait à Woodstock et paierait de l’argent juste pour aller voir METALLIQUE, car Moustaine serait là-haut en train de tout déchirer. Tout sur cet album, même les pistes qui sont sur l’album, sont ce que Moustaine joué – même pas en regardant ce qu’il jouait, juste en train de déchirer. Nous avons été époustouflés par cela. J’étais fan, c’est sûr. Je veux dire, même à travers ‘[Master Of] Marionnettes’, j’étais toujours fan. Quand j’étais enfant, j’étais un PRÊTRE ventilateur et un JEUNE FILLE fan, mais si j’avais un groupe que j’aimais et qu’ils faisaient un disque que je n’aimais pas, j’étais juste offensé. Lorsque PRÊTRE éteindre ‘Point d’entrée’, je viens de le brûler. Je me suis dit : ‘Comment as-tu pu me faire ça ?’ Ensuite, je me sentais un peu comme ça avec ‘…Et la justice pour tous’. C’était une sorte de déception pour moi; le mélange était un peu bizarre. Il y avait de très bonnes chansons dessus, mais pour moi, ce n’était pas mieux que ‘Marionnettes’. Puis quand ils ont fait tout ça ‘Charge’/‘Recharger’ chose, j’étais juste… Il y a probablement beaucoup de gens sur cette planète qui ont été assez mis de côté. J’aime même le disque ‘Black’. C’est non ‘Marionnettiste’, mais il y a de la merde dessus. »

Plus tard dans le Bord en métal entretien, roi élevé METALLIQUE‘s name encore une fois, disant à propos du nouveau groupe d’alors « Sainte Colère » album : « Vous savez ce qui est vraiment bizarre ? METALLIQUE enregistrer à nouveau. Comment avoir l’un des meilleurs guitaristes de la planète et ne pas le laisser jouer quoi que ce soit ? Vous avez 75 minutes de tout ce que vous appelez, et vous ne laissez pas Église [Hammett] jouer un rôle principal? C’est là que vous fabriquiez votre pain et votre beurre depuis 20 ans ! Comment tu fais ça? Je n’ai aucune idée. Je veux dire, j’ai joué ce disque [‘St. Anger’] deux fois, et c’est tout ce que je vais jamais y jouer. J’y ai joué une fois, et puis j’ai dû m’en assurer, mais je ne comprends tout simplement pas. Ce n’est pas METALLIQUE bashing – je veux dire, je me retiens, croyez-moi. »

De retour en 2007, roi a dit à la Norvège NRK P3TV qu’il a refusé de vérifier METALLIQUEle documentaire de 2004 « Une sorte de monstre », qui a suivi les membres du groupe au cours des trois années les plus mouvementées de leur longue carrière, au cours desquelles ils se sont battus contre la dépendance, les changements de composition, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe tout en faisant leur « Sainte Colère » album. « Je ne regarderai pas ce film parce que je ne veux pas penser à eux comme ça », a-t-il déclaré. « Je veux penser à baiser ‘Batterie’ et ‘Dommage Inc.’ et ‘Chevaucher l’éclair’. Je ne veux pas voir ces vieux putains de vieux fragiles qui ne peuvent plus boire de cocktail parce qu’ils ont peur de ce qu’ils vont devenir. Putain ça. »

