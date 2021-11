Kerry King et sa femme de Slayer déménagent à New York

TUEUR guitariste Kerry roi et sa femme ont déménagé à New York. Ayesha roi a annoncé la nouvelle du déménagement dans une publication Instagram plus tôt dans la journée. Elle a écrit: « Je suppose qu’il est temps de vous dire que le roi et moi avons déménagé à New York (de retour à la maison pour moi, ravi d’être à nouveau près de ma famille). d’un gars pour l’annoncer et penser qu’il est cool. J’ai passé mon temps sur la côte ouest pendant 18 ans. Il est temps d’être de retour dans la meilleure ville du monde. «

Il a été rapporté en avril 2020 que Kerry et sa femme a payé 3,81 millions de dollars pour une maison dans une partie de la vallée de Las Vegas connue sous le nom d’Enterprise. Les dossiers de propriété du comté de Clark indiquent toujours que le couple est propriétaire de la maison de 5 116 pieds carrés.

Le mois dernier, Kerry a fait les gros titres du monde du métal quand il a dit que TUEUR a pris sa retraite « trop tôt ». Pendant l’enregistrement d’un court message vidéo pour féliciter TÊTE DE LA MACHINE à l’occasion du 30e anniversaire de la loi sur la baie de San Francisco, TUEURle guitariste fondateur de a déclaré : « Donc, j’entends que des félicitations sont de mise pour mes amis de TÊTE DE LA MACHINE. Apparemment, cela fait 30 ans, ce qui est tout un exploit. Peu de groupes y arrivent. Nous l’avons fait, puis nous avons arrêté trop tôt. Baise-nous. Baise-moi. Putain, je déteste ne pas jouer. »

TUEUR a joué le dernier spectacle de sa tournée d’adieu en novembre 2019 au Forum de Los Angeles. Un jour après, Ayesha a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance en enfer » que les icônes du thrash metal se réunissent pour d’autres apparitions en direct. En août 2020, elle a de nouveau rejeté la possibilité que son mari et bassiste/chanteur Tom Araya partager à nouveau la scène sous le TUEUR bannière.

Après Ayesha a partagé trois photos de Kerry tenant leur chat en diaporama Instagram post, un fan a écrit: « Non À M, Non SLAYER Kerry. Arrêter de penser TUEUR sans @tomarayaofficial ». Ayesha puis a répondu: « ne vous inquiétez pas, ils ne seront jamais TUEUR de nouveau! Vous pouvez dormir tranquille ».

Ce même mois, TUEUR le batteur Paul Bostaph a confirmé qu’il est impliqué dans un tout nouveau projet dirigé par Kerry roi. Le duo a passé une grande partie de la dernière année et demie à travailler sur de la musique dans l’espoir de l’enregistrer correctement une fois la pandémie de coronavirus terminée.

TUEURLa dernière tournée mondiale de a commencé le 10 mai 2018 avec l’intention du groupe de jouer autant d’endroits que possible, pour permettre aux fans d’en voir une dernière TUEUR montrer et dire au revoir. Au moment où la randonnée de 18 mois s’est terminée au Forum, le groupe avait terminé sept étapes de tournée ainsi qu’une série de festivals d’été majeurs ponctuels, donnant plus de 140 spectacles dans 30 pays et 40 États américains.

