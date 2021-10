Kerry King : Slayer a pris sa retraite « trop ​​tôt »

Kerry roi dit ça TUEUR a pris sa retraite « trop tôt ».

Le guitariste de 57 ans a évoqué la décision de son groupe d’arrêter tout en enregistrant un court message vidéo pour féliciter TÊTE DE LA MACHINE à l’occasion du 30e anniversaire de la loi sur la baie de San Francisco.

« Donc, j’entends que des félicitations sont de mise pour mes amis de TÊTE DE LA MACHINE, » roi dit dans le clip. « Apparemment, ça fait 30 ans, ce qui est tout un exploit. Peu de groupes y arrivent. Nous l’avons fait, puis nous avons arrêté trop tôt. Baise-nous. Baise-moi. Putain, je déteste ne pas jouer. »

roi a poursuivi en disant que TÊTE DE LA MACHINE est « le seul groupe » qu’il ait jamais « demandé d’ouvrir pour TUEUR. » Les deux groupes ont partagé la scène pour la première fois en 1994 lorsque TÊTE DE LA MACHINE venait de sortir son premier album, » Brûle-moi les yeux « .

TUEUR a joué le dernier spectacle de sa tournée d’adieu en novembre 2019 au Forum de Los Angeles. Un jour après, Kerryla femme de Ayesha roi a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance en enfer » que les icônes du thrash metal se réunissent pour d’autres apparitions en direct. En août 2020, elle a de nouveau rejeté la possibilité que son mari et bassiste/chanteur Tom Araya partager à nouveau la scène sous le TUEUR bannière.

Après Ayesha a partagé trois photos de Kerry tenant leur chat en diaporama Instagram post, un fan a écrit: « Non À M, Non SLAYER Kerry. Arrêter de penser TUEUR sans @tomarayaofficial ». Ayesha puis a répondu: « ne vous inquiétez pas, ils ne seront jamais TUEUR de nouveau! Vous pouvez dormir tranquille ».

Ce même mois, TUEUR le batteur Paul Bostaph a confirmé qu’il est impliqué dans un tout nouveau projet dirigé par Roi Kerry. Le duo a passé une grande partie de la dernière année et demie à travailler sur la musique dans l’espoir de l’enregistrer correctement une fois que la pandémie de coronavirus se sera calmée.

Bostaphe a déclaré à l’Australien Riff Crew que le nouveau groupe « ressemblerait à TUEUR sans que ce soit TUEUR – mais pas intentionnellement. Je veux dire, Kerrya écrit des chansons dans TUEUR toute sa carrière, et il a un style », a-t-il expliqué. « Et ce style, en tant qu’auteur-compositeur, vous ne changez pas de style parce que votre groupe est fini… Donc, tout ce que je peux dire, c’est si vous aimez la musique lourde et vous aimez TUEUR, vous aimerez ça. »

Quelques jours plus tôt, Kerry Raconté Dean Guitares qu’il avait plein d’idées musicales pour son prochain projet. « J’ai été très, très chanceux avec les riffs en 2020 », a-t-il déclaré. « Peut-être parce que je ne peux aller nulle part – je ne sais pas – mais les riffs n’ont certainement pas été un problème. Et en regardant vers l’avenir, ce que cela signifie pour moi, c’est que je vais pouvoir choisir les meilleurs trucs. Et ce sont de bonnes choses. J’ai plus de deux disques de musique, mais pour pouvoir passer par là et choisir les meilleurs 11 ou 12 [songs]… Ce premier disque devrait être fumant. »

Lorsque TUEUR a annoncé pour la première fois qu’il entamait sa dernière tournée en janvier 2018, Ayesha a assuré aux fans qu’ils « obtiendraient toujours de la musique » de son mari.

roi a déclaré dans des interviews précédentes que son post-TUEUR les efforts musicaux ne seraient pas très différents du son que les fans se sont habitués à entendre de lui.

« Si quelqu’un démissionne, je ne vais pas me promener avec un maquillage TUEUR, » il a dit AZCentral.com en 2010. « Mais mon prochain groupe sonnerait comme TUEUR, c’est tout ce que je sais. »

TUEURLa dernière tournée mondiale de a commencé le 10 mai 2018 avec l’intention du groupe de jouer autant d’endroits que possible, pour permettre aux fans d’en voir une dernière TUEUR montrer et dire au revoir. Au moment où la randonnée de 18 mois s’est terminée au Forum, le groupe avait terminé sept étapes de tournée ainsi qu’une série de grands festivals d’été ponctuels, donnant plus de 140 spectacles dans 30 pays et 40 États américains.

Araya a parlé de sa possible retraite dans une interview de 2016 avec Fil audio. Il a déclaré : « A 35 ans, il est temps de toucher ma pension. [Laughs] C’est un changement de carrière. » Il a poursuivi : « Je suis reconnaissant que nous soyons là depuis 35 ans ; c’est vraiment long. Alors, oui, pour moi, ça l’est. Parce que quand on a commencé, tout allait bien, parce que tu es jeune et invincible. Et puis il y a eu un moment où je suis devenu un père de famille, et j’ai eu du mal à faire des allers-retours. Et maintenant, à ce stade, au niveau où nous sommes actuellement, je peux le faire ; Je peux rentrer chez moi quand je veux, les jours de congé, et passer du temps avec ma famille, ce que je n’ai pas pu faire quand [my kids] grandissaient. Maintenant, ils sont à la fois plus âgés et matures. Alors maintenant, j’en profite. » Araya a ajouté: « Ouais, il devient de plus en plus difficile de reprendre la route. 35 ans, c’est long. »

À M a également révélé une autre raison de sa diminution du plaisir de la vie en tournée. Il a déclaré: « Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui m’ont fait changer ma façon de jouer en tant que bassiste. J’ai subi une opération au cou, donc je ne peux plus headbanger. Et c’était une grande partie de ce que j’aimais faire ce que je fais — chanter et faire du headbang. J’ai aimé savoir que j’étais l’un des putains de badass headbangers. Cela a joué un grand rôle. Maintenant, je groove juste avec la musique, ce qui est cool, parce que je groove avec la musique et la sensation des chansons, donc ça a un peu changé pour moi. »