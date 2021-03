Kerry Washington: Qu’y a-t-il dans mon sac?

Kerry WashingtonLe sac n’est plus ce à quoi il ressemblait. «C’est un peu différent ces jours-ci», révèle l’actrice de 44 ans. «Je ne sors pas beaucoup!» Mais quand elle le fait, «d’habitude je [bring] deux types de lingettes », note le Scandale alun. «Les lingettes démaquillantes Neutrogena, qui sont bonnes pour tout sous le soleil, et de nos jours, les lingettes alcoolisées. C’est tout simplement super important. »

Washington partage plus de ce qu’il y a à l’intérieur de son fourre-tout Clare V. avec Nous hebdomadaire.

Se mettre à couvert

«Mon masque vient de mon mari [Nnamdi Asomugha’s] film, L’amour de Sylvie. Mes enfants sont faits par [my former Scandal costar] Scott Foleyla femme de, Marika Domińczyk. Elle a passé des heures à fabriquer des masques pour les travailleurs de première ligne. »

À emporter sur la route

«Si je dois rester longtemps dans la voiture, j’aime avoir un shake protéiné appelé Just Add Water.»

Bijoux précieux

«Beaucoup d’accessoires n’obtiennent pas grand-chose [use] pendant [the] pandémie. Mais je berce toujours ma collection de bijoux Aurate Lioness avec mon masque. J’adore les avoir autour de moi.

Un porte bonheur

«J’ai le chapelet dans lequel mon personnage portait Django Unchained. Ce n’est là que pour des occasions spéciales, lorsque j’ai besoin de pouvoirs supplémentaires de mes ancêtres.

Actifs liquides

«J’essaie toujours de boire mon eau pour que ma charge soit un peu plus légère. C’est une bonne motivation pour prendre soin de soi. »

Qu’y a-t-il d’autre dans le sac de Washington? Un portefeuille jaune vintage; un iPhone en or rose; un iPad; AirPods; un chargeur portable; Lunettes de soleil Lapima; Traitement hydratant pour les lèvres Neutrogena Hydro Boost; Brillances hydratantes pour les lèvres Neutrogena Hydro Boost; Mascara repulpant Neutrogena Hydro Boost; Écran solaire Neutrogena; Crème pour les mains Neutrogena Norwegian Formula; Brouillard désinfectant pour les mains Emu; Smoothies Once Upon a Farm; une bouteille en verre; une Brume nettoyante Serena Loves Aura; Sachets Emergen-C dans Tangerine; Huiles essentielles Saje dans Liquid Sunshine, Tranquility et Elevate; Band-Aids; amandes; une tablette de chocolat noir Hu; un mini journal et un stylo feutre.

Lorsque Washington ne porte pas sa Clare V., elle utilise également son fourre-tout Somebody’s Beloved de The Little Market.

