Kerry Washington, Ryan Reynolds et d’autres soutiennent la grève potentielle de l’IATSE

Les vedettes d’Hollywood se rassemblent pour se battre au nom des membres d’équipage, qui deviennent “comme une famille” tout en donnant vie à leurs émissions de télévision et à leurs films.

Kerry Washington, Mandy Moore, Josué Jackson, Sarah Paulson, Susan Sarandon et de plus en plus de stars se prononcent en faveur de l’IATSE. Connue sous le nom de « The Union Behind Entertainment », l’organisation recherche de meilleures conditions pour 60 000 travailleurs en coulisses dans les productions théâtrales, télévisuelles et cinématographiques, allant des directeurs de la photographie aux créateurs de costumes.

L’IATSE a déclaré avoir passé des mois à négocier des contrats avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), mais a annoncé le 7 septembre. 21 que le groupement de producteurs « n’a pas l’intention de faire de contre-offre » à la récente proposition de l’IATSE. Dans un communiqué de presse publié sur les réseaux sociaux, l’IATSE a déclaré que l’AMPTP n’avait “pas réussi à travailler avec nous” pour résoudre les problèmes “les plus graves” sur leurs lieux de travail.

Le syndicat appelle au changement en ce qui concerne les horaires de travail excessivement dangereux et dangereux ; des salaires invivables pour les artisans les moins bien payés ; « défaut constant » de fournir un repos raisonnable pendant les pauses-repas, les week-ends et plus encore ; et les travailleurs de certains projets de streaming sont moins payés que ceux des blockbusters traditionnels, même sur des productions avec des budgets plus importants.