Kesha partage une photo d’elle-même grimpant à un arbre nue

Kesha célèbre son flair pour le dramatique pendant ses vacances avec des amis à Hawaï. La pop star, 34 ans, a escaladé le côté d’un arbre impressionnant alors qu’elle était nue pour poser pour un superbe cliché Instagram mercredi, suspendue à une branche avec seulement un sarong blanc et violet drapé sur son corps. En plaisantant sur le cliché unique des vacances, le chanteur a simplement sous-titré la photo: « Je ne suis pas extra, tu l’es. »

Les fans de Kesha étaient là pour la vanter pour son extravagance, une personne l’appelant « une vraie déesse » et une autre « Mère Nature ». Un troisième fan a simplement écrit: « Tu fais un truc incroyable ma chérie », tandis qu’un autre a jailli: « THE DRAMA !!!! Okay K! » Même la pop star Betty Who est intervenue en commentant : « Je suis obsédé par ça ».

En plus de son long métrage sur le nouveau morceau de Grandson « Drop Dead » aux côtés de Travis Barker, Kesha s’enfonce dans le paranormal avec sa nouvelle série discovery+ dont la première est prévue l’année prochaine, intitulée Conjuring Kesha. Dans les six épisodes d’une heure de l’émission, les téléspectateurs suivront la chanteuse « Tik Tok » « alors qu’elle coche sa liste effrayante en approfondissant l’inconnu avec des invités célèbres et des experts du surnaturel ».

Kesha n’est pas étrangère au paranormal, hébergeant déjà son podcast intitulé Kesha and the Creepies sur les choses qui se passent dans la nuit. « Au cours de ma vie, j’ai toujours été attirée par le domaine surnaturel et spirituel. Faire de la musique que j’ai ressentie était un lien cosmique entre mon âme et quelque chose de plus grand que moi que je ne pouvais pas expliquer », a-t-elle déclaré. dans un communiqué à l’annonce de son émission découverte+. « Mon espoir est de montrer que le surnaturel n’est pas seulement l’affaire des mythes et des fables. Nous nous lançons dans une exploration spirituelle et cosmique. Viens avec moi pour tout vivre. »

Dans un post Instagram soutenant l’annonce, Kesha a ajouté: « Je suis TELLEMENT excité !!!!!!! … je veux VOIR des choses que je ne peux pas expliquer, je vous regarde, l’univers, pour développer mon cerveau et mes croyances !!!… Je vais me lancer dans un voyage très effrayant et cosmique. »