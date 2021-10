Kesha poursuivra les fantômes sur la nouvelle série Discovery + Docu

Kesha explorera les fantômes et le surnaturel dans une nouvelle docuserie Discovery+.

L’émission s’appelle Conjuring Kesha et est une extension de son podcast « Kesha and the Creepies ». Des experts paranormaux se joindront à la chanteuse et à ses amis célèbres pour voyager dans des paradis surnaturels afin de vivre l’inexplicable.

« Au cours de ma vie, j’ai toujours été attirée par le domaine surnaturel et spirituel », explique Kesha. « Faire de la musique que j’ai ressentie était une connexion cosmique entre mon âme et quelque chose de plus grand que moi que je ne pouvais pas expliquer. »

« Dans cette nouvelle émission, j’emmènerai mes amis dans certains des points chauds paranormaux les plus mystérieux à explorer avec moi. Nous explorerons les grands mystères de la vie et viserons à capturer quelque chose d’inédit devant la caméra. Mon espoir est de montrer que le surnaturel n’est pas seulement l’affaire des mythes et des fables. Nous nous lançons dans une exploration spirituelle et cosmique. Venez avec moi pour tout vivre.

Conjuring Kesha sera diffusé en 2022 avec six épisodes d’une heure sur Discovery+. Kesha est également productrice exécutive de la série de chasse aux fantômes.

« Nous sommes de grands fans du podcast surnaturel de Kesha, et nous sommes ravis de nous associer à elle pour transformer son amour de toutes les choses inexpliquées en une nouvelle série », a déclaré Matthew Butler, directeur général de Travel Channel. « Nous savons que sa nature curieuse naturelle et son sens de l’aventure rayonneront sur l’écran et nous avons hâte de la voir – et ses célèbres amis – en action. »

Kesha a une fois admis dans une interview avec Ryan Seacrest qu’elle croyait avoir couché avec un fantôme. « J’ai une chanson qui s’appelle ‘Supernatural' », dit le chanteur. « Cette chanson parlait d’avoir des relations sexuelles avec un fantôme. Je vivais dans cette maison flottante à Rural Canyon, et il y avait cette énergie étrange qui vivait là-bas, et elle me retenait la nuit et me réveillait. Et il a progressé dans cet esprit sombre et sexuel. Cela m’a fait peur, mais cela fait partie du plaisir », dit-elle.

Bien sûr, Kesha n’est pas la seule célébrité à chasser les fantômes avec son propre spectacle. Demi Lovato enquête actuellement sur les extraterrestres et les extraterrestres dans ses docuseries Peacock, Unidentified.