Keshia Knight Pulliam du Cosby Show épouse Brad James

Keshia Chevalier Pulliam et son ancienne co-star se sont mariés.

L’ancienne du Cosby Show, 42 ans, s’est rendue sur Instagram le samedi 2 octobre pour annoncer qu’elle et l’acteur Brad James échangé leurs vœux lors d’une cérémonie de mariage intime à la fin du mois dernier. Son message comportait un carrousel de photos de mariage, qui comprenait Elle, la fille de 4 ans Keshia partage avec son ex-mari Ed Hartwell.

“La semaine dernière, ma vie a changé à jamais”, a écrit l’actrice. “J’ai épousé mon meilleur ami chez nous entouré de ma famille et c’était magique !!! Ce n’était pas le grand mariage à destination que nous avions prévu à l’origine. Au lieu de cela, c’était intime, fantaisiste, plein d’amour, de rire et de joie… Absolument parfait !! Peut-être qu’un jour je partagerai les événements qui ont inspiré notre changement de plans. Cependant, pour l’instant, je peux dire que Dieu ne fait pas d’erreurs et que la joie est dans le voyage. “

Elle a poursuivi: “Covid nous a définitivement appris à vivre dans l’instant et que le présent est le plus grand” cadeau “qui existe. Merci à tous ceux qui ont célébré avec nous !! Surtout merci à @mrbradjames mon incroyable mari, mon personne, mon âme sœur. Merci d’avoir renouvelé ma vulnérabilité et ma foi en l’amour inconditionnel. “