Kessler revient avec une menace pour Kensi (VIDEO) ⋆ .

Est-ce pire de savoir qu’une menace arrive ou d’attendre qu’elle réapparaisse? C’est la question à laquelle l’agent spécial Kensi Blye (Daniela Ruah) a été assis sur NCIS: Los Angeles dans la saison 12 depuis que le sociopathe David Kessler (scénariste et réalisateur Frank Military) a réussi à obtenir un pardon et est maintenant libre.

Mais il réapparaît dans l’épisode du 16 mai, via une carte postale «Welcome to Beautiful Los Angeles» qu’il envoie au siège du NCIS. L’agent spécial Fatima Namazi (Medalion Rahimi) montre à Kensi et à son partenaire et mari l’enquêteur Marty Deeks (Eric Christian Olsen) le message menaçant dans la promotion de «À travers le miroir» (ci-dessous).

«Cher agent Blye, je souhaite que vous soyez ici», lit-on sur la carte postale. «Oh oui, tu l’es! J’espère qu’il n’y a pas de rancune. La vie peut être trop courte. »

Comme vous vous en souvenez, la dernière fois que nous l’avons vu dans l’épisode 5, «Raising the Dead», avant sa sortie de prison, Kessler a promis à Kensi de la traquer, de coucher avec elle et de la tuer quand il s’est échappé, “Peut-être pas dans cet ordre.”

Après cet épisode, Ruah a déclaré à TV Insider: «Kensi sait vraiment à quel point il est dangereux [and] ce dont il est capable, mais sa mentalité est: ‘Je t’ai attrapé une fois, je peux te rattraper.’ “

Cependant, Kensi a admis à Deeks dans l’épisode 13, “[Kessler is] dans ma tête. Il n’y a pas un jour qui passe où je ne me demande pas si je devrais tout laisser tomber et y mettre fin. Mais comme il a été gracié, ils ne peuvent pas le renvoyer en prison. Alors, que pourront-ils faire maintenant?

En plus du retour de Kessler, l’équipe apprend également que des agents du renseignement sont torturés et assassinés. Cela ramène l’officier de la CIA Joelle Taylor (Elizabeth Bogush), vue pour la dernière fois à la suite de sa propre torture (elle a perdu une jambe et un doigt). Et il semble que les membres de l’équipe pourraient être les prochaines cibles. C’est une bonne chose que les agents spéciaux Sam Hanna (LL Cool J) et Devin Rountree (Caleb Castille) puissent courir!

NCIS: Los Angeles, dimanche, 9 / 8c, CBS