Kestone nomme Jessie Paul en tant que conseillère stratégique du conseil d’administration

Kestone a un énorme potentiel pour devenir un leader mondial dans l’espace martech.

La société de services de vente et de marketing intégrés axés sur les données Kestone a nommé Jessie Paul en tant que conseillère stratégique de l’entreprise. Jessie Paul est auteure, administratrice indépendante et fondatrice de Paul Writer, une société de conseil en stratégie et marketing. Elle était responsable de la marque mondiale d’Infosys et a ensuite occupé le poste de directrice du marketing de Wipro. Elle est considérée comme l’une des pionnières du marketing B2B en Inde et était responsable de la stratégie de marque, des communications, du marketing numérique et de la stratégie et de la planification de mise sur le marché tout au long de ses mandats.

Pour Piyush Gupta, président de Kestone, l’activité martech est à un point d’inflexion à la fois en Inde et sur le marché étranger. « Nous nous développons rapidement et proposons de nouveaux produits pour répondre à un plus grand besoin du marché dans l’espace virtuel. Nous pensons que la collaboration avec les leaders de l’industrie nous aidera à utiliser leur expertise pour renforcer notre base et avoir une stratégie GTM très solide. Jessie est parfaite pour nous guider dans ce voyage », a-t-il ajouté.

Kestone, une filiale en propriété exclusive de Career Launcher, a été fondée en 1997. Reproduisant chaque élément d’une expérience d’événements hors ligne avec des fonctionnalités multilingues, un environnement 3D, une diffusion en direct, des interventions d’engagement du public avec des sondages et des quiz, des rapports en temps réel, la confidentialité des données et des cryptages de sécurité , il offre aux entreprises des possibilités illimitées de collaborer et de se développer dans tous les secteurs. Basée à New Delhi, Kestone est présente dans plus de 250 villes indiennes et plus de 15 destinations internationales, dont Singapour, Dubaï et les États-Unis.

Selon Jessie Paul, entrepreneure et experte en marketing, Kestone a un énorme potentiel pour devenir un leader mondial dans l’espace martech. « Kestone, sous la direction de Piyush Gupta, est animé par une vision plus large pour transformer l’avenir du marketing expérientiel. J’ai hâte de travailler avec cette équipe de spécialistes du marketing techno et de jouer mon rôle pour les aider à développer leur empreinte mondiale », a-t-elle souligné.

