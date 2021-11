Ketlen Vieira v Miesha Tate date: heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, combat undercard et comment suivre l’UFC Fight Night 198

Les rivales des poids coq de l’UFC, Ketlen Vieira et Miesha Tate, s’affrontent à Las Vegas ce week-end.

Vieira a perdu contre Yana Kunitskaya la dernière fois tandis que Tate rebondit après des défaites consécutives en battant Marion Reneau.

Ketlen Vieira et Miesha Tate s’affrontent à l’UFC Fight Night 198 à Las Vegas

Maintenant, ils s’affronteront dans le combat principal de l’UFC Fight Night 198.

L’Écossaise Joanne Calderwood sera en action sur la carte tandis que l’as des poids welters Michael Chiesa affrontera Sean Brady.

Vieira v Tate : date et heure de début

L’événement devrait avoir lieu le samedi 20 novembre et se tiendra dans les installations de l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada.

Le combat de l’événement principal entre Vieira et Tate devrait commencer à 2 heures du matin dimanche matin, heure du Royaume-Uni.

Vieira v Tate : TV et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport 2 et leur couverture des préliminaires commencera à partir de 21h.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les événements Fight Night sont également disponibles via l’application UFC Fight Pass, qui coûte 6,99 £ par mois ou 71,99 £ pour un abonnement annuel.

Joanne Calderwood sera en action ce week-end

Vieira v Tate: Fight card

Sous réserve de modifications

Carte principale

Ketlen Vieira contre Miesha TateMichael Chiesa contre Sean BradyRani Yahya contre Kyung Ho KangJoanne Calderwood contre Taila SantosDavey Grant contre Adrian Yanez

Carte préliminaire

Tucker Lutz contre Pat SabatiniRafa Garcia contre Natan Levy FemmesLoma Lookboonmee contre Lupita GodinezFares Ziam contre Terrance McKinneyCody Durden contre Qileng AoriSean Soriano contre Shayilan NuerdanbiekeLuana Pinheiro contre Sam Hughes

Tate a battu Marion Reneau par TKO au troisième tour lors de sa dernière sortie à l’UFC Vieira v Tate : Qu’est-ce qui a été dit ?

Miesha Tate : « Je me souviens de ce que ça fait d’être le champion.

« J’y pense beaucoup, chaque combat me rapproche d’un pas de géant.

« Je suis plus grand, plus fort et meilleur dans ce camp. J’ai hâte de présenter le 20 novembre.

« La route a été longue, j’ai vu des endroits sombres…. mais c’était juste pour éclairer mon point de vue.

« Rien n’est pareil, sauf ma volonté de gagner. N’abandonnez jamais, n’abandonnez jamais. Je viens pour ça !