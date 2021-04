Kevin Abosch emmène les NFT dans les étoiles

L’expression «NFTs vont aux étoiles» prend un nouveau sens aujourd’hui en tant qu’artiste conceptuel irlandais (et l’un des 100 meilleurs de Cointelegraph dans Blockchain 2020) Kevin Abosch a annoncé le lancement prévu d’un satellite orbital baptisé «1111 KOSMOS».

L’annonce intervient peu de temps après la conclusion d’une chute de NFT connexe, la série 1111 d’Abosch. Une collection de 1111 images soutenues par NFT, le site Web de l’artiste a laissé entendre que les pièces seraient une passerelle vers un projet plus vaste, et qu ‘«au fil du temps, il sera révélé comment les communautés du monde entier peuvent interagir avec l’œuvre.»

Dans une interview avec Cointelegraph, Abosch a fait référence au 1111 KOSMOS comme l’une des nombreuses «activations» de la série originale 1111 et comme «une sorte d’étoile guide pour les collectionneurs dans leur ensemble».

Il continua:

«Une grande partie des images des 1111 NFT sont des satellites. Il y a beaucoup de surprises en réserve pour ceux qui choisissent de faire le voyage. »

1111 KOSMOS sera un CubeSat équipé «d’une caméra sophistiquée et d’un logiciel propriétaire produira des données de haute qualité relatives au changement climatique mondial», selon un communiqué de presse d’Abosch. Les images et les données collectées par le satellite seront mises à la disposition des chercheurs sur le changement climatique et des organismes gouvernementaux, et utilisées pour créer une autre série de NFT qui sera distribuée à 1111 détenteurs.

Abosch – qui est connu pour un soupçon de théâtralité qui peut faire lever son travail souvent conceptuel et philosophiquement complexe – a fait allusion au lancement du satellite tout au long de la semaine dernière sur Twitter, le qualifiant à un moment donné de «cosmique». Il est fort possible que le satellite soit également utilisé pour plus que cartographier le changement climatique: lors d’une récente exposition au Musée national de Chine, il a utilisé des peintures pour frapper subtilement les camps de concentration ouïghours gérés par l’État:

1 / En novembre 2019, j’ai présenté “Reconstruction hypothétique” au Musée national de Chine à Pékin. Plus d’un million de visiteurs ont vu l’œuvre. Maintenant, je partage le secret caché à la vue de tous: les éléments du triptyque sont mappés aux camps de concentration ouïghours du Xinjiang. pic.twitter.com/8k7Wu91hvT – Kevin Abosch (@kevinabosch) 26 janvier 2021

Bien qu’Abosch dise qu’il «doute», il est le premier à utiliser l’imagerie satellitaire à des fins artistiques, en utilisant un satellite pour mener des recherches sur le changement climatique, pour créer et distribuer des NFT et pour interagir davantage avec un élément DAO de détails encore inopiné tissé dans la série 1111 est certainement une nouvelle combinaison.

Abosch a déclaré à Cointelegraph que pour accomplir un tel exploit technologique et artistique, une équipe complète était nécessaire, y compris le fondateur de Coder-Dojo James Whelton et le fondateur de Bridge Connor Murphy.

«Bien que mon domaine de spécialité soit la vision par ordinateur, James est un ingénieur logiciel polyvalent et le point fort de Connor est la science des données. Ce défi de ce type de mission consiste à construire une architecture agile mais robuste tout en maintenant la consommation d’énergie au minimum. En fin de compte, ce n’est qu’un ordinateur flottant dans le ciel, mais nous devons contourner les limites. »

En fin de compte, l’effort fait partie d’un thème plus large dans le travail d’Abosch pour rendre ses installations en chaîne interactives et expérientielles – et a laissé entendre que 1111 pourrait être son effort le plus robuste sur ce front à ce jour.

«1111 remet en question l’hypothèse selon laquelle nous collectionnons l’art en suggérant que peut-être l’art nous collectionne. En amplifiant la valeur intrinsèque et par l’engagement émotionnel du collectionneur, il devient de plus en plus difficile d’argumenter intellectuellement que l’on est supérieur à l’art. Je n’ai aucun problème avec les «palmes», mais j’imagine que pour certains, il y aura un sentiment de regret à ne pas s’engager pleinement dans la relation continue avec le travail. »

1111 KOSMOS sera lancé au quatrième trimestre de 2021.