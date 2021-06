Kevin Anderson sera en 30e de finale de Wimbledon

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 02:15 CEST

Le joueur sud-africain Kevin Anderson, numéro 102 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6 (4) -7 (7), 6-4, 6-4 et 7 (7) -6 (4) en trois heures et dix minutes au joueur de tennis chilien Marcelo Tomas Barrios Vera, numéro 209 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de Wimbledon. Après ce résultat, le joueur sud-africain obtient la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Anderson a réussi à casser le service de son adversaire deux fois, au premier service, il a eu une efficacité de 68%, il a commis une double faute et a obtenu 76% des points de service. Quant à Barrios Vera, il n’a jamais réussi à rompre le service, a réalisé un premier service de 74%, a commis une double faute et a réussi à remporter 73% des points de service.

Lors de la 30e de finale, le joueur de tennis sud-africain affrontera le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 et tête de série numéro 1, mercredi prochain à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur gazon extérieur et un total de 238 joueurs de tennis affrontent la phase finale, et un total de 128 parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités, arrivent. Il se déroule également entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.