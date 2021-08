Kevin Baldospino a perdu injustement en Angleterre

in

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Espagnol d’origine équatorienne Kevin Baldospino (9-6-2, 1 KO) face aux Britanniques Aqib Fiaz (7-0, 0 KO) pour ouvrir la soirée de ce samedi après-midi à Brentwood, dans les locaux personnels d’Eddie Hearn.

Le combattant d’Euskobox a tenté de surprendre les locaux lors du premier des huit rounds, en entrant au centre du ring et en indiquant clairement qu’il n’était pas seulement allé dans l’Essex pour récupérer le sac. Au deuxième tour, Fiaz s’est montré plus précis, voyant ensuite de belles combinaisons dans le troisième épisode, la plupart étant par la voisine de Miranda de Ebro.

Baldospino a continué à faire du très bon travail, même si l’homme de Matchroom s’est senti à l’aise pour faire avancer les hostilités dans un duel qui aurait dû entrer dans les cartes de manière égale lors des deux derniers tours, sachant que les juges seraient généreux avec Fiaz. Et Baldospino a continué à travailler plus et mieux que son rival également dans les dernières minutes, sauf dans des combinaisons très sporadiques des Britanniques, donc les cartes étaient intéressantes.

L’arbitre a toutefois décidé en tant que juge unique que le combat devrait se terminer 77-76 en faveur d’Aqib Fiaz. Une décision que la grande majorité des fans britanniques a protestée dans le chat de l’émission officielle. Score ESPABOX : 77-75 pour Baldospino.