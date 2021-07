Kevin Baldospino boxera en Angleterre le 7 août

« Un bon adversaire dans un grand événement est la meilleure motivation. Je vais tout faire », dit le Le boxeur de Guayaquil Kevin Baldospipas installé dans M

iranda de Ebro (Burgos). Baldospino jouera dans l’un des combats derrière le passionné Galahad-Dickens se tenir dans le Camp de combat du promoteur Matchroom Dans la ville de Brentwood (Essex). Cet événement, qui mettra également en vedette le Prodan contre Marku sera télévisé par DAZN.

Baldospino, 27 ans et avec un record de neuf victoires et deux nuls en 16 combats, affrontera huit rounds contre l’espoir local invaincu Aquib Fiaz, qui compte six victoires en autant de centres. Le crash est convenu à 132 livres (59,85 kilos). « Nous allons faire un bon spectacle. Fiaz est un boxeur technique qui tentera de gagner aux points. Et je prendrai mon. On verra qui est le meilleur », explique les Mirandés.

Je suis enthousiasmé par le combat en Angleterre

Le 13 mars 2020, tout était prêt dans la ville de Burgos pour un championnat espagnol, celui de la plume, qui devait se tenir, bien des années après le Frères Sánchez ou Kid Bello ils contesteront le leur. Baldospino serait mesuré à Christophe Llorente soutenu par son public grâce à un soutien municipal décisif. C’est le week-end où l’état d’alerte a été déclaré.

“Ce furent des mois difficiles au cours desquels beaucoup d’entre nous se sont entraînés seuls pour prévenir les infections”, révèle l’athlète. L’impossibilité d’organiser l’événement à Miranda de Ebro dans les circonstances actuelles et une succession de blessures mineures ont conduit l’équipe de Baldospino à renoncer à l’option de disputer le tournoi national.

En mars dernier, la Riojan a été mesurée Chimo Eddine à la soirée promue par Euskobox au Baserri Antzokia de Derio (Bizkaia). L’événement s’est déroulé sans participation du public et diffusé par ETB et FITE. El Baldospino contre Chimo Ce fut un choc vibrant, de haute tension et avec des alternatives, que le score tomba vers l’élève de Barruetabeña.

«Chimo est un combattant très fort. J’ai apprécié le combat malgré la défaite. Et je me sentais à nouveau comme un boxeur. Maintenant, je suis enthousiasmé par le combat contre l’Angleterre. Je doute que Fiaz soit aussi costaud que Chimo », conclut un Baldospino motivé.