Kevin Baldospino : “Je vais tout faire samedi au Fight Camp”

Le boxer Mirandés Kevin Baldospino et son équipe, tous avec le PCR négatif correspondant, ont quitté l’aéroport de Bilbao mercredi à 12h55 pour Londres. Sa destination était le Fight Camp du promoteur Matchroom dans la ville de Brentwood (Essex). Baldospino joue dans l’un des matchs de sauvegarde des passionnants Galahad-Dickens dans un événement international puissant qui mettra également en vedette la Coupe du monde IBF vacante entre l’Anglais Kid Galahad et James Dickens, et sera télévisé sur DAZN à partir de 20h00.

Les transferts se sont bien déroulés et le boxeur né à Guayaquil (Equateur) a participé hier aux séances de télévision et de photographie avant la dispute de la soirée. Baldospino, 27 ans et avec un record de neuf victoires et deux nuls en 16 combats, affrontera huit rounds contre la perspective locale invaincue Aquib Fiaz, qui compte six victoires en autant de croix. Le crash est convenu à 132 livres (59,85 kilos). « Nous allons faire un bon spectacle. Fiaz est un boxeur technique qui tentera de gagner aux points. Et je porterai mon plan. On verra qui est le meilleur”, avance les Mirandés.

Le 13 mars 2020, tout était prêt dans la ville de Burgos pour un championnat espagnol, celui de la plume, qui devait se tenir, bien des années après que les frères Sánchez ou Kid Bello eurent disputé le leur. Baldospino affronterait Cristóbal Llorente soutenu par son public grâce à un soutien municipal décisif. C’était le week-end au cours duquel l’état d’alarme a été déclaré. «Je tiens à féliciter Lorente, un très bon boxeur, qui a enfin pu se battre pour le titre et le remporter clairement. Je suis convaincu que nous pourrons nous voir sur le ring à l’avenir.”dit celui du Miranda Boxing Club.

“Pour moi, ce furent des mois difficiles au cours desquels beaucoup d’entre nous se sont entraînés seuls pour prévenir les infections”, révèle l’athlète. L’impossibilité d’organiser l’événement à Miranda de Ebro dans les circonstances actuelles et une succession de blessures mineures ont conduit l’équipe de Baldospino à renoncer à l’option de disputer le tournoi national.

En mars dernier, Baldospino a mesuré Chimo Eddine de La Rioja dans la soirée promue par Euskobox au Baserri Antzokia de Derio (Bizkaia). L’événement s’est déroulé sans participation du public et diffusé par ETB et FITE. Le Baldospino vs Chimo était un affrontement vibrant, de haute tension et avec des alternatives, que le score est tombé en faveur de l’élève de Barruetabeña.

« Chimo est un boxeur très fort. J’ai apprécié le combat malgré la défaite. Et je me sentais à nouveau comme un boxeur. Maintenant, je suis enthousiasmé par le combat contre l’Angleterre. Je doute que Fiaz soit aussi dur que Chimo”, souligne un Baldospino motivé qui ne regarde que le 7 août. « Un bon adversaire dans un grand événement est la meilleure motivation. Je vais tout faire “, il est dit.