Kevin Can F ** k Himself Cast and Creator Aperçu de la série AMC Breaking Boundary Breaking ⋆ .

Kevin Can F ** k Himself est un tout nouveau drame AMC mettant en vedette Annie Murphy dans le rôle d’Allison McRoberts, Eric Petersen dans le rôle de Kevin McRoberts et Mary Hollis Inboden dans le rôle de Patty.

La série se concentre sur Allison, qui brise les conventions de la télévision en s’échappant de ses limites pour prendre les devants de sa propre vie.

TV Fanatic a eu la chance de discuter avec les acteurs et l’équipe avant la première de la série, et ma première question portait sur la façon dont la créatrice Valerie Armstrong a eu l’idée de la série.

“C’était l’été 2017, et j’étais assez en colère”, a-t-elle partagé avec TV Fanatic.

“J’étais beaucoup en colère et souvent et à certains égards, c’était très nouveau, et à certains égards, j’avais l’impression que cela avait toujours été en quelque sorte au fond de moi.”

“Je viens en quelque sorte de l’exploiter pour la première fois, mais je voyais simplement les choses un peu différemment”, a poursuivi Armstrong.

“J’écoutais un podcast où ces deux comédiennes parlaient de la saison des pilotes et de la façon dont on leur demandait chaque année de participer à la vague de sitcom chaque année.”

“Et que leurs agents leur disent toujours:” nous avons besoin d’une femme vraiment drôle pour cela “, puis ils obtiennent les côtés et, tout est une réaction.”

“Ce sont des machines installées pour les hommes de la série”, ce qui a amené Valérie à se demander comment cela se passait encore.

“Je ne comprends pas comment ces femmes lisent pour ces rôles et pourquoi elles sont toujours là.”

Valérie a dit qu’elle se demandait où était le spectacle féminin pendant tout ce temps et que l’idée lui était venue d’un seul coup, avec cette comédie lumineuse qui montrait tout le monde heureux… jusqu’à ce que la femme entre dans la cuisine et qu’elle soit misérable.

« Ce n’est pas qu’elle est une personne différente de ce qu’elle était dans l’autre pièce.

« C’est que tu ne faisais pas attention. Dans cette idée originale, elle regardait toujours directement la caméra et disait : « Putain, je déteste mon mari.

Il y a deux genres distinctement différents en jeu dans la série. Il y a le décor de la sitcom, puis le côté dramatique des choses lorsque nous suivons Allison loin de ce décor.

“Craig et moi avons compris très tôt que nous ne pouvions pas avoir une sitcom et que l’autre côté soit complètement séparé de cette réalité.”

“Nous ne pouvions pas passer de Kevin Can Wait à The Handmaid’s Tale.”

“Et donc ce que nous avons compris, c’est qu’un sens de l’humour court tout au long de la série. Ce n’est pas le même sens de l’humour. La sitcom a sa propre cadence.

J’étais très intéressé par le processus de diffusion de l’émission, en grande partie parce que présenter une émission avec deux genres distinctement difficiles serait difficile.

Valerie a eu le pitch pendant quelques années et a travaillé dessus tout en travaillant sur d’autres projets, et il a finalement atterri chez AMC après une réunion.

Le manager de Valerie a appelé avant la réunion et lui a dit que trois cadres se joindraient à la réunion et qu’ils liraient le script, et qu’elle n’était pas préparée car c’était sa troisième réunion.

«Je pense que la série ne pouvait fonctionner que de la manière dont elle est née, c’est-à-dire la présenter. Les gens seraient trop confus », a ajouté Valérie.

En ce qui concerne le casting de la série, Annie était sur la liste dès le premier appel, mais elle était occupée à filmer la dernière saison de Schitt’s Creek.

Valerie a déclaré que trouver le bon casting était crucial pour réussir la série unique.

“Nous avons eu une chance incroyable, mais Annie est arrivée assez tard et a tout de suite eu raison.”

«Nous savions qu’Alison ne pouvait pas être amère. Elle ne pouvait pas être une déception quand elle est seule dans sa vie de caméra unique.

Valerie a déclaré qu’Annie l’avait époustouflée à la fois avec le style sitcom et les parties les plus dramatiques de la série.

Valérie et ses scénaristes écrivent déjà la deuxième saison mais n’ont pas encore été officiellement repris par le réseau.

Hollis Boden a révélé qu’elle était attirée par la série dès le départ parce que c’est une femme à deux mains.

Avec le nom de Kevin dans le titre, l’actrice a apprécié qu’il s’agisse d’une émission sur l’amitié féminine, entre autres.

L’actrice aime aussi “l’attitude de Patty, le genre de bords durs qu’elle affiche, couvrant tellement comme de l’or à l’intérieur”.

Pour Petersen, il était excité lorsqu’il a réservé l’audition, notant que le titre de la série était “choquant, agressif et captivant”.

Il avait l’impression que cela lui donnait envie d’en savoir plus sur le personnage de Kevin, mais il était heureux de ce que la série essayait de dire.

“C’était vraiment un peu dans ma timonerie de pouvoir faire une émission amusante d’une demi-heure, mais ensuite de voir la réalité des effets de cette émission et des personnages de cette émission et des blagues qu’ils racontent dans cette émission et les relations qu’ils ont dans cette émission et pour voir à quoi ressemblent ces personnages, au moins les personnages féminins en dehors de cela.

Hollis Inboden a partagé que Patty veut aider Allison à long terme et que les deux personnages ont beaucoup de problèmes à cause de cela.

Eric a dit que la plupart des tâches lourdes dans le département d’acteur étaient d’Annie et Mary.

En ce qui concerne le tournage de la série, le style sitcom était tourné un jour, donc les stars n’avaient pas à passer entre les deux styles le même jour.

“J’ai toujours eu l’impression d’être sur une roue de hamster”, a expliqué Hollis Inboden.

“Le but est que chaque troisième ligne est une blague, je pense qu’il est difficile de reprendre son souffle.”

« À mi-chemin entre deux mondes, Valerie Armstrong dit aux gens que vous n’avez jamais pensé à regarder qui est dans une sitcom dirigée par des hommes est le but de la blague. Et le plus souvent, c’est une femme, une femme de couleur ou un membre de la communauté LGBTQ.

Kevin Can F ** k Himself est disponible en streaming sur AMC + maintenant, mais il sera également présenté en première sur AMC ce dimanche à 9/8c.

