Kevin Can F ** k Himself: Où vous avez déjà vu le casting d’AMC

Brian Howe (Pete McRoberts)

Jouant le rôle de Pete McRoberts, le père irresponsable de Kevin, Brian Howe est une figure paternelle immature dans Kevin Can F ** k Himself. En dehors de ce spectacle, Howe est reconnu pour ses performances en tant que Jay Twistle dans The Pursuit of Happyness et Pete Higgins dans les films Annabelle. Les autres crédits de film de l’acteur incluent Gran Torino, Catch Me If You Can, K-PAX, The Majestic, Return to Me, RV, Deja Vu, Dark and Stormy Night et The Lost Skeleton of Cadavra. De plus, Howe est apparu dans I Am Number Four, Evan Almighty, State and Main, Dead Man on Campus, Spy Hard, Birdseye, Taking Chances, Trail of the Screaming Forehead et The Lost Skeleton Returns Again.

De plus, à la télévision, Brian Howe est connu pour avoir joué Nick Porter dans Chicago Fire de NBC et Sheriff Pickett dans Westworld de HBO. En outre, l’acteur du personnage a joué des rôles récurrents dans Vice Principals, Justified, Masters of Sex, House of Lies, The Newsroom, The Client List, CSI, Journeyman, Tales from the Pub, A Minute with Stan Hooper, Bonnie et Law & Order . Ensuite, Howe devrait apparaître dans Sweet Girl et The Pipeline de Netflix.