Kevin Can F ** k Himself Streaming: Comment regarder le nouveau spectacle avec la star de Schitt’s Creek Annie Murphy

Après avoir remporté un Emmy pour son rôle d’Alexis Rose dans la série à succès Schitt’s Creek, Annie Murphy passe à quelque chose d’un peu différent (mais censuré de la même manière) : une sombre déconstruction des tropes de la comédie télévisée du point de vue de la « moyenne ” femme de sitcom. De la créatrice Valerie Armstrong, Kevin Can Fk Lui-même suit Allison (Murphy), qui en a marre de son mari homme-enfant échoué (Eric Petersen dans le rôle titre) et commence à voir les choses à partir d’une nouvelle réalité sombre dépourvue de quatrièmes murs inexistants et de pistes de rire. Si cela ressemble à la comédie dramatique inventive dont vous rêviez, permettez-nous de vous guider dans la bonne direction pour trouver Kevin Can Fk Himself en streaming, en commençant par la réponse à cette question.