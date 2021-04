Kevin Can F ** k lui-même obtient la date de la première de l’été à AMC ⋆ .

Les téléspectateurs retrouveront la merveilleuse Annie Murphy sur leurs écrans de télévision dans à peine deux mois!

La prochaine comédie noire Kevin Can F ** K Himself, mettant en vedette l’actrice Schitt’s Creek, lauréate d’un Emmy Award, fera ses débuts à la télévision le dimanche 13 juin sur AMC + et le dimanche 20 juin à 21 h HE / PT sur AMC.

Les deux premiers épisodes de la saison de huit épisodes seront disponibles sur AMC + le dimanche 13 juin et diffusés consécutivement sur AMC le dimanche 20 juin à 21 h HE / PT et à 22 h HE / PT, ce qui signifie que nous obtenons deux épisodes le premier jour.

C’est un bon moyen de donner aux fans plus de la série pour permettre une opinion plus éclairée sur la question de savoir si la série vaut la peine de rester.

Les épisodes restants continueront de faire leurs débuts sur AMC + une semaine avant les diffusions linéaires AMC le dimanche à 21 h HE / PT.

Kevin Can F ** K Lui-même suit l’histoire d’Allison McRoberts (Murphy), une femme que nous avons tous grandie en croyant connaître: la Sitcom Wife prototypique.

«Elle est belle et peut accepter une blague (même si elle est généralement la cible)», lit-on dans la ligne de connexion AMC.

«Et elle est mariée à un gars qui a dû gagner une sorte de loterie de mariage, parce qu’elle a l’air comme elle le fait et il est… drôle», continue-t-il.

«Mais que se passe-t-il lorsque nous suivons Allison hors du domaine de son mari? Quand elle se réveille enfin – et se révolte contre – les injustices de sa vie?

Kevin Can F ** K lui-même brise les conventions télévisées et associe la comédie multi-caméras au réalisme d’une seule caméra pour nous faire demander: «de qui et de quoi avons-nous ri pendant toutes ces années?»

La série met également en vedette Mary Hollis Inboden (The Real O’Neals) dans le rôle de Patty O’Connor, la voisine dure et à moitié vide d’Allison qui cache une intelligence et un mécontentement qui la lient à Allison, Eric Petersen (Kirstie) en tant que mari protagoniste. Kevin McRoberts, l’enfant-homme husky et «adorable» d’Allison.

Alex Bonifer (Superstore) est également à bord en tant que Neil O’Connor, le meilleur ami de Kevin, le meilleur ami de Kevin, qui aime le football et qui gronde de la bière, ainsi que Brian Howe (Chicago Fire) dans le rôle de Pete McRoberts, le père de Kevin avec un régressif. sens de l’humour et Raymond Lee (Here and Now) dans le rôle de Sam Park, un ancien Worcesterite qui a une histoire avec Allison.

Kevin Can F ** K Himself est créé par Valerie Armstrong (Lodge 49, SEAL Team) et les producteurs exécutifs Rashida Jones et Will McCormack via Le Train Train (Claws, A à Z). Craig DiGregorio (Shrill) est showrunner et producteur exécutif.

Jetez un œil à la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.