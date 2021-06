Kevin Can F ** K lui-même piège Annie Murphy dans Sitcom Wife Hell ⋆ .

Peu de tropes télévisés sont aussi galvaudés et galvaudés que la configuration de sitcom conventionnelle d’un mari schlubby et immature et de sa femme séduisante et qui souffre depuis longtemps. Depuis que The Honeymooners a fait son apparition sur les ondes en 1955, l’industrie de la télévision a produit des variations de la même formule fatiguée, de Kevin Can Wait à Selon Jim aux Flintstones. Ce trope multi-caméras est attendu depuis longtemps pour un envoi, et la nouvelle méta-comédie sombre d’AMC, Kevin Can F ** k Himself, ne perd pas de temps à déconstruire ce monde fantastique patriarcal.

Kevin Can F ** k Himself met en vedette Annie Murphy (Schitt’s Creek) dans le rôle d’Allison, une épouse de sitcom prototypique: magnifique, stressée et mariée à Kevin (Eric Petersen), un slob ingrat obsédé par le football et la fête. Lorsque Kevin est dans les parages, flanqué de son père et de son meilleur ami / voisin, les lumières sont vives et la piste de rire roule alors que les personnages frappent leurs punchlines clichées.

Le ton change quand Allison est seule : les couleurs s’estompent en une palette froide et morne, et aucun rire ne se fait entendre. Allison est seule avec ses regrets et son désespoir face à ce que sa vie est devenue. Après dix ans à nettoyer après Kevin, elle a complètement perdu le sens d’elle-même. La seule pensée qui la soutient est un fantasme enrobé de bonbons de quitter Worcester grungy pour une nouvelle maison immaculée. Mais ce rêve est anéanti quand Allison apprend de sa voisine Patty (Mary Hollis Inboden) que Kevin a fait exploser son pécule sur les souvenirs sportifs.

Allison décide que son seul plan d’évasion est d’assassiner son mari et de se débarrasser de Kevin une fois pour toutes. C’est une configuration alléchante, grâce à la conception de la production des différents mondes qu’habite Allison. Mais le style subversif de la série est aussi son plus gros défaut : Allison est piégée dans une sitcom de réseau médiocre, mais nous aussi, le public, le sommes aussi. Et tandis que la série se moque de ces larges sitcoms, elle nous oblige également à nous asseoir à chaque fois que Kevin franchit la porte.

En regardant Kevin Can F**k Himself, je n’ai pas pu m’empêcher de me rappeler WandaVision, une autre série inspirée des sitcoms américaines classiques. WandaVision a déployé des efforts considérables pour recréer l’apparence de séries comme The Dick Van Dyke Show et The Donna Reed Show, en particulier dans ses premiers épisodes. Mais là où WandaVision s’appuie sur son mystère central et la chimie de ses deux pistes, KCFH n’a ni l’un ni l’autre (Cela aide également que des émissions comme Dick Van Dyke tiennent toujours le coup, avec Kevin Can Wait est un dreck inobservable).

Murphy donne une excellente performance, passant sans effort entre le conjoint mis en place et les femmes sur le point. Mais il n’y a pas de développement de personnage ou d’histoire qui explique qui est Allison ou pourquoi elle a épousé Kevin en premier lieu. Et bien qu’elle soit essentiellement la nounou d’un homme adulte pendant une décennie, pourquoi le lieu heureux d’Allison est-il un fantasme de verser une bière à Kevin dans une cuisine design ?

Les changements de tons peuvent être choquants, surtout lorsque nous n’avons aucune idée d’Allison ou de la distribution de soutien. Une minute, elle crie à son mari d’utiliser un sous-verre sur la table basse, et la suivante, elle sniffe de la drogue et commence des bagarres. La créatrice de la série Valerie Armstrong (Lodge 49) nous a donné une prémisse passionnante pour une série, mais une prémisse seule ne peut pas soutenir un spectacle. Je suppose que la première saison mène à une sorte de révélation sur Allison et les mondes doubles qu’elle habite. J’aimerais juste ne pas avoir à passer par une sitcom abrutissante pour y arriver.

Kevin Can F ** k Himself sera présenté le dimanche 20 juin sur AMC avec deux épisodes. De nouveaux épisodes sortiront une semaine plus tôt sur AMC+.

(photo : AMC)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]