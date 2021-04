Kevin Carroll et Michael Hyatt parlent de la décision d’Alton de parler de «  Snowfall  » ⋆ .

Kevin Carroll et Michael Hyatt Je ne veux pas que les fans annulent pour l’instant Alton Williams de Snowfall.

Les deux co-stars, qui apparaissent respectivement sous les noms d’Alton et Cissy Saint, ont déclaré mardi à theGrio que le choix d’Alton de parler à un journaliste était motivé par sa volonté d’être un bon parent pour son fils Franklin.

Au cours de l’épisode 7 de la série à succès FX, Alton s’assoit avec la journaliste Irene Abe pour parler publiquement de l’empire de la drogue de Franklin, financé par la CIA. Lorsqu’il est confronté à la décision de son père, le pistolet Franklin fouette Alton avant de le mettre à la porte, laissant Cissy en larmes.

De nombreux fans de Snowfall se sont tournés vers Twitter pour appeler Alton pour être un «vif d’or», mais Carroll dit qu’une grande partie de cette déception est déplacée.

«Cela semble être un véritable favori sur Twitter en ce moment. Alton prend la chaleur pour la mauvaise position dans laquelle il se trouve », explique l’acteur de 51 ans. «Irene vient le voir avec des reçus et lui dit:« Si tu ne me parles pas, je vais mettre la police sur ta famille ». Nous savons que l’expérience d’Alton est avec les Black Panthers. Il a traité avec COINTELPRO. Il sait à quel point le terrier du lapin est profond.

Il continue: «Donc, à bien des égards, je pense qu’il essaie de sortir de tous les pièges dans lesquels Franklin insiste pour se heurter, en disant:« J’ai déjà vécu cela. Votre meilleur moyen de vous en sortir n’est pas de vous battre, mais de bouger. Alton dit que nous devons savoir quand partir, et le moment est venu. Alors je pense vraiment qu’ils ont été mis dans une position horrible.

«Il prend une décision exécutive pour que la famille s’éloigne du match pendant que vous êtes en avance. Mais personne ne semble apprécier cela. Nous vivons dans la culture du vif d’or. Donc, les gens se sont accrochés à cette idée de mouchard et je pense qu’ils manquent les derniers points de l’écriture, qui consiste à prendre des décisions difficiles en tant que parent, en tant que visionnaire et en tant qu’aîné.

Hyatt fait écho aux sentiments de sa co-star, ajoutant que son expérience en tant que mère la rend sympathique au sort d’Alton et Cissy. Selon l’actrice, «un parent fait tout ce qu’il peut pour sauver son enfant» et les parents de Franklin ne font pas exception.

«En tant que parent, je crois comprendre que mon lien avec Cissy a toujours été que vous essayiez de tout pour sauver votre enfant», explique Hyatt, mère d’un enfant. «Cissy a certainement essayé de s’éloigner de son fils. Elle a essayé de se séparer de son fils. Elle a essayé de lui parler des maux. Ça n’a pas marché. Puis elle a pensé que si je m’éloignais, alors il comprendra et il s’arrêtera. Cela n’a pas fonctionné. Il a failli mourir.

Elle continue: «Ensuite, c’était: ‘D’accord, laissez-moi vous aider à sortir. Laissez-moi vous aider à blanchir cet argent afin que nous puissions éventuellement sortir de ce jeu. Un parent fait tout ce qu’il peut pour sauver son enfant. Nous procédons tous de différentes manières, mais l’essentiel est que nous faisons de notre mieux pour sauver nos enfants. »

Suite à l’interview d’Alton, Cissy se retrouve déchirée entre son partenaire et son fils. Hyatt dit que la situation difficile n’est pas celle qui peut être facilement corrigée. «Elle ne cesse de se réveiller et de prier pour qu’une réponse vienne. C’est tout ce qu’elle a. Comment choisissez-vous entre les deux hommes que vous aimez le plus au monde? » Hyatt songe.

Plus important encore, les deux acteurs espèrent que Snowfall servira de projet de guérison pour les parents touchés par l’épidémie de crack-cocaïne et la guerre contre la drogue, qui a conduit à une augmentation des foyers brisés, des décès et des incarcérations dans la communauté noire. Selon une étude de 2018, l’épidémie de crack a contribué au «doublement du taux de meurtre de jeunes hommes noirs peu de temps après le début de l’épidémie, et que le taux de meurtre était encore 70% plus élevé 17 ans après l’arrivée du crack».

«J’espère que Snowfall servira de point de départ pour que les gens reviennent en arrière et essaient d’obtenir un peu plus de clarté sur ce qui se passait avec l’affaire Iran-Contra, qui Oliver North était, quoi [Ronald] Reagan ont fait, qui étaient les sandinistes, qui étaient les Contras, et ont commencé à vraiment assembler les pièces du puzzle d’une manière très claire », dit Carroll.

« [The show] répond aux questions des parents qui ne comprenaient pas comment leurs enfants se sont procuré des AK-47 de l’armée, à Compton, à l’âge de 12 et 13 ans. Il y a des parents qui sont toujours guéris par ce spectacle. Il y a des parents qui regardent Alton et Cissy, se voient et voient leur lutte.

Il conclut: «J’espère que Snowfall continuera à répondre aux questions d’une génération perdue de parents, qui ne comprennent pas et n’ont pas de clarté sur le lien, du gouvernement envoyant de la drogue dans notre communauté et nos enfants et notre communauté en prenant le blâme. «

Snowfall est diffusé sur FX les mercredis à 22 h HE / PT.

